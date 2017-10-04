TBF'DEN BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'A ZİYARET
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Bak: "Türk basketbolunun yanındayız"
Bakan Osman Aşkın Bak görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin finallerine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın performansının gelecek adına ümit verdiğini belirterek, "Öncelikle ülkemizin adına yakışır bir organizasyona imza attığınız için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte daha büyük başarılar yakalayacağız. Bakanlık olarak her zaman Türk basketbolunun destekçisiyiz. Basketbolumuza çok büyük hizmetlerinin olacağına inandığım tesis projelerinizi gönülden destekliyoruz. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığı sürecinde ülke olarak yanınızdayız" dedi.
"Sporcularımız sosyal sorumluluk projesinde yer almalı"
Sporun birleştirici gücünü ve önemini vurgulayan Bakan Bak, "Yıllarca basketbolun içerisinde bulunan sporcularımızın basketbola olan borçlarını ödemeleri adına bir kapsamlı sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almalarının çok faydalı olacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanına gidelim, çocuklarımız hayran oldukları basketbolcularla basketbol oynama şansına erişsin. Yapacağımız bu sihirli dokunuşlar belki de geleceğin büyük yıldızlarını ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.
Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak mahallelerde başlatılan "tesisleşme" hamlesiyle birlikte çocukların spora doğru bir şekilde yönlendirilmesi için de çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Türkoğlu'ndan Bakan Bak'a teşekkür
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Bakan Osman Aşkın Bak'a, Türk sporuna ve basketboluna vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Eurobasket 2017'de hemen hemen her maçımızı yerinde takip ederek bizlere ne kadar destek olduğunuzu gösterdiniz. Sizlere şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:26
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
EFE09 GS ATAK FUTBOL ANLAYIŞI İLE OYNASIN BJK YIDA KENDİ EVİNDE YENER.ÇÜNKÜ BJK NIN FİZİK GÜCÜ ZAYIF.GS 90 DK KOŞUP ÇALIŞIYOR.
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VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Toplam 2
Yorum
Enda Olsunlar abi şikayetci de olun yani insan gibi durmayı öğrensin bu magandalar.
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
gsi dediginden fazla puan birakir zorlu maclar karabuku evde zor yendik
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