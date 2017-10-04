 SÜPER LİG EKİPLERİNE BÜYÜK ŞOK! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    SÜPER LİG EKİPLERİNE BÜYÜK ŞOK!

    SÜPER LİG EKİPLERİNE BÜYÜK ŞOK!

    Kulüpler Birliği’nin bugün yapılan toplantısında kulüplerin ’ye 12 taksit itirazı vardı.

    Kulüplerin sezon başında ödenmesi gereken yayın geliri peşinatlarının 12 taksite bölündüğü ve ödemelerin bu şekilde yapılacağı bilgisi tarafından kulüplere iletilirken kulüplerden bu konuda itiraz geldi. Özellikle şampiyonluk alan kulüpleri yakından ilgilendiren bu konu kulüpler tarafından TFF'ye iletilecek ve çözüm istenecek.

    Kulüplerin ödemeleri bu gelirlere göre ayarladıklarını belirterek bu nedenle zor duruma düşeceklerini ve TFF'nin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ilettiler.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:52
    Etiketler:
    TFF
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