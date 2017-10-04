SÜPER LİG EKİPLERİNE BÜYÜK ŞOK!
Kulüpler Birliği’nin bugün yapılan toplantısında kulüplerin TFF’ye 12 taksit itirazı vardı.
Kulüplerin sezon başında ödenmesi gereken yayın geliri peşinatlarının 12 taksite bölündüğü ve ödemelerin bu şekilde yapılacağı bilgisi TFF tarafından kulüplere iletilirken kulüplerden bu konuda itiraz geldi. Özellikle şampiyonluk alan kulüpleri yakından ilgilendiren bu konu kulüpler tarafından TFF'ye iletilecek ve çözüm istenecek.
Kulüplerin ödemeleri bu gelirlere göre ayarladıklarını belirterek bu nedenle zor duruma düşeceklerini ve TFF'nin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ilettiler.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:52
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 1
Yorum
yiğit zahmet olacak sayın Haatrecht !
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CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?
Toplam 2
Yorum
gomisbey HASSABEYİ abi senmisin abi senin yorumların seviyorum genelde Galatasaray haberlerindesin :)
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"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"
Toplam 4
Yorum
umut artık GS li FB ye gol atmış FB li GS ye gol atmış,bu numaralar bayatlandı artık.taraftar günü birlik mutluluklara artık tatmin olmuyor.
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