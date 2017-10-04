PİQUE'DEN PROTESTOLARA CEVAP

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde tepki çeken Pique, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampındaki ilk gününde taraftarlardan hakaret içerikli tepkiler aldığını kaydeden Barcelonalı futbolcu, "Hakarete maruz kalmak ve ıslıklanmak hoş değil. Tüm bunlar, benim için zor şeyler. Ama milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil." diye konuştu.

Sahada göstereceği performans ile milli takımına elinden geldiğince yardım etmek istediğini belirten 30 yaşındaki Pique, "15 yıldır milli formayı giyiyorum. Burası, benim için aile gibi ve milli formayı giymem için en geçerli sebeplerden biri de bu. İspanya Milli Takımı'nda oynamaktan büyük gurur duyuyorum. Kimse bundan şüphe duymasın." ifadelerini kullandı.

Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumuna oy kullanarak ve sosyal medyada yayımladığı mesajlarla destek veren Pique, kendisini hiçbir zaman bir militan olarak görmediğini ve yaptıklarından pişman olmadığını vurguladı.

Gerard Pique, Katalonya'da bağımsızlık referandumu ve sonrasında olası tek taraflı bağımsızlık ilanı gibi konuların siyasi olduğunu ve kendisini ilgilendirmediğini de kaydetti.

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un kendisini olumsuz yönde eleştirdiğine ve aralarının kötü olduğuna ilişkin İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayan Pique, "Sergio ile ilişkim gayet iyi. Hatta iş sektöründe ortaklık bile yapacağız." şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bırakma isteğini de yineledi.