EMRE MOR'UN ACI GÜNÜ
Milli futbolcu Emre Mor'un vefat eden dedesi Hüseyin Mor'un cenazesi toprağa verildi.
Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.
Hüseyin Mor'un cenazesi, Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Mor, daha sonra taziyeleri kabul etti.
Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:33
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
EFE09 GS ATAK FUTBOL ANLAYIŞI İLE OYNASIN BJK YIDA KENDİ EVİNDE YENER.ÇÜNKÜ BJK NIN FİZİK GÜCÜ ZAYIF.GS 90 DK KOŞUP ÇALIŞIYOR.
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VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Toplam 2
Yorum
Enda Olsunlar abi şikayetci de olun yani insan gibi durmayı öğrensin bu magandalar.
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
gsi dediginden fazla puan birakir zorlu maclar karabuku evde zor yendik
EMRE MOR'UN ACI GÜNÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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