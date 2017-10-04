 EMRE MOR'UN ACI GÜNÜ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    'UN ACI GÜNÜ

    EMRE MOR'UN ACI GÜNÜ

    Milli futbolcu 'un vefat eden dedesi Hüseyin Mor'un cenazesi toprağa verildi.

    Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına 'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

    Hüseyin Mor'un cenazesi, Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Mor, daha sonra taziyeleri kabul etti.

    Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti.



    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:33
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