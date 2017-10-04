CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?
İngilte'nin ünlü gazetelerinden The Guardian, Altınordu'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer'i gelecek vaadeden 60 futbolcu arasında gösterdi. Cengiz Ünder de bu sezon Roma'ya transfer olan ve Altınordu altyapısından yetişen bir diğer oyuncuydu...
Ünlü gazetenin, "Dünya futbolunda en iyi 60 genç yetenek" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye'den sadece kaleci Berke'nin yer alması Altınordu yönetiminin göğsünü kabarttı. Manchester City, Roma, Inter, Milan, Real Madrid, Liverpool, Ajax, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen 2000 doğumlu futbolcuların yer aldığı listeye alınan Berke'den övgüyle söz edildi.
Haberde Berke Özer'le İngiliz kulübü Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğine dikkat çekildi. Altınordu yönetimi tarafından bonservis ücreti 3 Milyon Euro olarak belirlenen Berke Özer'i İtalya, İspanya ve Almanya liglerinden kulüplerin de takip ettiği biliniyor. A Milli Takım'a kadar yükselen genç eldiven, şu an FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu'nda yer alan U17 Milli Takımı ile Hindistan'da çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Berke için "Kesinlikle yurtdışında oynayacak" açıklaması yapmıştı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
EFE09 GS ATAK FUTBOL ANLAYIŞI İLE OYNASIN BJK YIDA KENDİ EVİNDE YENER.ÇÜNKÜ BJK NIN FİZİK GÜCÜ ZAYIF.GS 90 DK KOŞUP ÇALIŞIYOR.
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VOLKAN DEMİREL ŞİKAYETÇİ OLMADI
Toplam 2
Yorum
Enda Olsunlar abi şikayetci de olun yani insan gibi durmayı öğrensin bu magandalar.
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 7
Yorum
gsi dediginden fazla puan birakir zorlu maclar karabuku evde zor yendik
CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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