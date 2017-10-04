 CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI? – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?

    CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?

    İngilte'nin ünlü gazetelerinden The Guardian, Altınordu'nun 17 yaşındaki milli kalecisi 'i gelecek vaadeden 60 futbolcu arasında gösterdi. Cengiz Ünder de bu sezon Roma'ya transfer olan ve Altınordu altyapısından yetişen bir diğer oyuncuydu...

    Ünlü gazetenin, "Dünya futbolunda en iyi 60 genç yetenek" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye'den sadece kaleci Berke'nin yer alması Altınordu yönetiminin göğsünü kabarttı. Manchester City, Roma, Inter, Milan, Real Madrid, Liverpool, Ajax, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen 2000 doğumlu futbolcuların yer aldığı listeye alınan Berke'den övgüyle söz edildi.



    Haberde 'le İngiliz kulübü Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğine dikkat çekildi. Altınordu yönetimi tarafından bonservis ücreti 3 Milyon Euro olarak belirlenen Berke Özer'i İtalya, İspanya ve Almanya liglerinden kulüplerin de takip ettiği biliniyor. A Milli Takım'a kadar yükselen genç eldiven, şu an FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu'nda yer alan U17 Milli Takımı ile Hindistan'da çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Berke için "Kesinlikle yurtdışında oynayacak" açıklaması yapmıştı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.