Dün oynanan Real Madrid - Elche maçının polemikleri İspanya'da halen devam ediyor.
Penaltı pozisyonunun tartışıldığı İspanya'da Barcelona forması giyen Pique, bu karşılaşma için "Tiyatro izledim" demişti.
Pique'nin Twitter hesabından yazdığı bu cümleye karşılık gecikmedi. Bu kez Twitter'dan seslenen Real Madrid'in defans oyuncusu Alvaro Arbeloa olurken, "İnsanların sinemadan sonra tiyatroya yönelmeleri hoş..." ifadelerini kullandı.
Pique ve Arbeloa, önümüzdeki haftalarda milli takım için bir araya gelecek.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:01
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
ARBELOA'DAN PİQUE'YE ŞOK CEVAP! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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