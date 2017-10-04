 ARBELOA'DAN PİQUE'YE ŞOK CEVAP! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    'DAN 'YE ŞOK CEVAP!

    <a href="/index/arbeloa?id=f3f933f0-5405-497a-81ba-2b4c5f1d1c94" class="" rel="tag">ARBELOA</a>'DAN <a href="/index/pique?id=e93b77a1-a9b9-4a6b-83da-aa39830c447b" class="" rel="tag">PİQUE</a>'YE ŞOK CEVAP!

    Dün oynanan Real Madrid - Elche maçının polemikleri İspanya'da halen devam ediyor.

    Real Madrid, dün oynadığı Elche karşılaşmasını son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile kazanmayı başardı.

    Penaltı pozisyonunun tartışıldığı İspanya'da Barcelona forması giyen , bu karşılaşma için "Tiyatro izledim" demişti.

    'nin Twitter hesabından yazdığı bu cümleye karşılık gecikmedi. Bu kez Twitter'dan seslenen Real Madrid'in defans oyuncusu Alvaro olurken, "İnsanların sinemadan sonra tiyatroya yönelmeleri hoş..." ifadelerini kullandı.

    Pique ve , önümüzdeki haftalarda milli takım için bir araya gelecek.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:01
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