Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti.
Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki turnuvada ay-yıldızlı takımın gollerini 3. dakikada Muhammet Yeğen, 8 ve 24. dakikalarda Barış Telli, 14 ve 20. dakikalarda Fatih Şentürk, 25 ve 40. dakikalarda Rahmi Özcan, 45. dakikada Serkan Dereli ve 46. dakikada Kemal Güleş kaydetti.
Milliler, yarın 18.00'de İspanya ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.
Şampiyonada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Almanya: 2-1
Rusya-Yunanistan: 10-0
İtalya-Fransa: 0-0
Polonya-Belçika: 4-0
İngiltere-İrlanda: 1-0
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:14
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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