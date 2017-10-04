Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti.

Şampiyonadaki ilk maçında da Almanya'yı 7-0 yenen Ampute Milli Takımı, bu sonuçla ikide iki yapıp, gruptan çıkmayı garantiledi.

Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki turnuvada ay-yıldızlı takımın gollerini 3. dakikada Muhammet Yeğen, 8 ve 24. dakikalarda Barış Telli, 14 ve 20. dakikalarda Fatih Şentürk, 25 ve 40. dakikalarda Rahmi Özcan, 45. dakikada Serkan Dereli ve 46. dakikada Kemal Güleş kaydetti.



Milliler, yarın 18.00'de İspanya ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



İspanya-Almanya: 2-1

Rusya-Yunanistan: 10-0

İtalya-Fransa: 0-0

Polonya-Belçika: 4-0

İngiltere-İrlanda: 1-0

