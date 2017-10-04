2018 DÜNYA KUPASI'NA BÜYÜK İLGİ
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya 1.5 milyondan fazla bilet başvurusu yapıldı
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası için 1.5 milyondan fazla bilet talep edildi.
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa çıkan biletler için yaklaşık 1.5 milyondan fazla taraftarın başvuru yaptığı belirtildi.
Rusya'daki FIFA Dünya Kupası öncesinde biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarların Brezilya, Meksika, Arjantin, ABD, Almanya, Kolombiya, Çin, İsrail ve İngiltere'den olduğu ifade edildi.
FIFA ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen seyircilerin, ilerleyen aşamalarda kupaya katılacak ülkelerin kesinleşmesiyle daha da ilgi göstereceğini vurguladı.
Bu arada kupanın açılış maçı için yaklaşık 90 bin bilet, Final maçı için ise 132 binden fazla bilet talebi olduğu açıklandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:01
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
2018 DÜNYA KUPASI'NA BÜYÜK İLGİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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