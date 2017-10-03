 ZİRVENİN TEK SAHİBİ A SPOR – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
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    ZİRVENİN TEK SAHİBİ

    ZİRVENİN TEK SAHİBİ <a href="/index/a-spor?id=3cfd23bd-c3e7-4a83-875f-aacdf5eaf1be" class="" rel="tag">A SPOR</a>

    Gelenek bozulmadı, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi eylülde de rakiplerini geride bırakan , Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı oldu

    GEÇTİĞİMİ Z aylarda olduğu eylülde de en çok izlenen spor kanalı A Spor'du. Kantar Media Eylül Ayı ölçümlerine göre 22 aydır birinciliği rakiplerine kaptırmayan A Spor, son dakika haberleri, canlı yayın maratonu, röportajları ve maç analizleriyle adından söz ettiriyor. Usta yorumcuların çarpıcı analizleri ve Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının geniş özetleriyle futbolseverleri ekran başına kilitleyen A Spor, birçok spor branşında da yaptığı yayınlarla farkını arttırarak gösteriyor.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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