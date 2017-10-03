Gelenek bozulmadı, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi eylülde de rakiplerini geride bırakan A Spor, Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı oldu

GEÇTİĞİMİ Z aylarda olduğu eylülde de en çok izlenen spor kanalı A Spor'du. Kantar Media Eylül Ayı ölçümlerine göre 22 aydır birinciliği rakiplerine kaptırmayan A Spor, son dakika haberleri, canlı yayın maratonu, röportajları ve maç analizleriyle adından söz ettiriyor. Usta yorumcuların çarpıcı analizleri ve Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının geniş özetleriyle futbolseverleri ekran başına kilitleyen A Spor, birçok spor branşında da yaptığı yayınlarla farkını arttırarak gösteriyor.