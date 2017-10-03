O İSİM İMZA ATTI!
Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, Winfried Schafer'e imza attırdı. Alman teknik adam, yılda 240 bin Euro alacak.
Düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Schaefer, "Büyük bir kulüp için çalışmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İstiklal, İran Ligi'nde 8 hafta sonunda 8 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:24
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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