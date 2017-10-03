İspanya Teknik Direktörü Lopetegui'den Pique'ye destek!
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumuna destek verdiği için bazı İspanyol taraftarların hakaretine uğrayan milli futbolcu Gerard Pique'ye destek verdi.
Teknik direktör Lopetegui bir radyoya verdiği demeçte, "Pique'ye yönelik hakaretlere yorum yapacak bir durum yok. Tamamen üzücü bir durum." dedi.
Pique ile ilgili istenmeyen bir ortamın oluştuğunu söyleyen Lopetegui, "Pique, tahmin edilenden çok daha fazla bir şekilde milli formayla her zaman en yüksek katkıyı sağlayan futbolculardan biri olmuştur. Şu anda da bizimle beraber çünkü mükemmel bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.
İspanya Milli Takımı'nda kimsenin siyasi görüşünü analiz etmediklerini vurgulayan Lopetegui, Pique ile konuştuğunu ve futbolcunun moralinin iyi olduğunu dile getirdi.
İspanya Futbol Federasyonunun geçici başkanı Juan Luis Larrea'nın da Pique ile konuşarak ona moral verdiğini aktaran Lopetegui, "Artık sadece futbol düşünmenin ve konuşmanın zamanı geldi. Arnavutluk gibi büyük bir takıma karşı oynayacağız. Bu, Dünya Kupası'na katılmamızı garanti edecek bir maç olacak." yorumunu yaptı.
Katalonya bölgesindeki yasa dışı bağımsızlık referandumuna, oy kullanarak ve siyasi olarak bunu savunarak destek veren Pique'ye bir grup İspanyol taraftar sözlü olarak ve pankartlarla hakaret etmişti. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Arnavutluk'a karşı oynayacak İspanya Milli Takımı'nın Madrid'de Futbol Federasyonu tesislerindeki ilk antrenmanını izleyen 300 kişilik bir grubun "dışarı" diye bağırdığı Pique, kendisine yönelik hakaretlerden sonra antrenmanın 23. dakikasında sahayı terk ederek takımdan ayrı çalışmıştı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
-
''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
-
''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
-
CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
İspanya Teknik Direktörü Lopetegui'den Pique'ye destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.