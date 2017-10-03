İspanya Teknik Direktörü Lopetegui'den Pique'ye destek!

Teknik direktör Lopetegui bir radyoya verdiği demeçte, "Pique'ye yönelik hakaretlere yorum yapacak bir durum yok. Tamamen üzücü bir durum." dedi.

Pique ile ilgili istenmeyen bir ortamın oluştuğunu söyleyen Lopetegui, "Pique, tahmin edilenden çok daha fazla bir şekilde milli formayla her zaman en yüksek katkıyı sağlayan futbolculardan biri olmuştur. Şu anda da bizimle beraber çünkü mükemmel bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Milli Takımı'nda kimsenin siyasi görüşünü analiz etmediklerini vurgulayan Lopetegui, Pique ile konuştuğunu ve futbolcunun moralinin iyi olduğunu dile getirdi.

İspanya Futbol Federasyonunun geçici başkanı Juan Luis Larrea'nın da Pique ile konuşarak ona moral verdiğini aktaran Lopetegui, "Artık sadece futbol düşünmenin ve konuşmanın zamanı geldi. Arnavutluk gibi büyük bir takıma karşı oynayacağız. Bu, Dünya Kupası'na katılmamızı garanti edecek bir maç olacak." yorumunu yaptı.

Katalonya bölgesindeki yasa dışı bağımsızlık referandumuna, oy kullanarak ve siyasi olarak bunu savunarak destek veren Pique'ye bir grup İspanyol taraftar sözlü olarak ve pankartlarla hakaret etmişti. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Arnavutluk'a karşı oynayacak İspanya Milli Takımı'nın Madrid'de Futbol Federasyonu tesislerindeki ilk antrenmanını izleyen 300 kişilik bir grubun "dışarı" diye bağırdığı Pique, kendisine yönelik hakaretlerden sonra antrenmanın 23. dakikasında sahayı terk ederek takımdan ayrı çalışmıştı.