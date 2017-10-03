CAVANİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cavani ile Neymar arasındaki buzlar eridi!



Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint Germain'de sular duruldu... Cavani ile Neymar arasındaki fırtına dindi. PSG'de huzur sağlandı. Edinson Cavani, Neymar konusunu kapattı.Cavani "Hepimiz aynı amaç için, yani PSG'nin başarısı için savaşıyoruz. Büyütmeye gerek yok" dedi.

İki yıldız futbolcu, bir penaltı atışı sırasında topu paylaşamamış, konu haftanın futbol olayı olarak uzun süre tartışılmıştı.



