CAVANİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Cavani ile Neymar arasındaki buzlar eridi. Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint Germain'de sular duruldu... Cavani ile Neymar arasındaki fırtına dindi.
Cavani ile Neymar arasındaki buzlar eridi!
Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint Germain'de sular duruldu... Cavani ile Neymar arasındaki fırtına dindi. PSG'de huzur sağlandı. Edinson Cavani, Neymar konusunu kapattı.Cavani "Hepimiz aynı amaç için, yani PSG'nin başarısı için savaşıyoruz. Büyütmeye gerek yok" dedi.
İki yıldız futbolcu, bir penaltı atışı sırasında topu paylaşamamış, konu haftanın futbol olayı olarak uzun süre tartışılmıştı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:13
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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