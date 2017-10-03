 BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE

    BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE

    Erdoğan, görüşmede kulüpler yasasının üzerinde çalışılmasını talep ederken amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesini de istedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kulüplerbirliği Başkanı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de hazır bulunduğu kabul oldukça samimi bir ortamda geçti. Erdoğan, Kulüplerbirliği yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerken beklentilerini anlattı. Toplantıda kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı tarafından istenildiği öğrenilirken, Erdoğan amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

    VERGİLER DE KONUŞULDU
    Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi. Erdoğan'ın bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışma başlatılacağı ifade edildi.

    BAKAN KATILDI
    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 15.00'te başlayan kabul töreni yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı Yardımcısı Şekip Mosturoğlu'nun yer almadığı toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.



    Toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir plaket hediye etti. Erdoğan da tüm katılımcılara birer hediye takdim etti.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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