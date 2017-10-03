BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE

, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe'dekikabul etti. Kulüplerbirliği Başkanı ve Galatasaray Başkanıde hazır bulunduğu kabul oldukça samimi bir ortamda geçti. Erdoğan, Kulüplerbirliği yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerken beklentilerini anlattı. Toplantıda kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı tarafından istenildiği öğrenilirken, Erdoğandaha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi vekonusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi.bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışma başlatılacağı ifade edildi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 15.00'te başlayan kabul töreni yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı Yardımcısı Şekip Mosturoğlu'nun yer almadığı toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.