BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE
Erdoğan, görüşmede kulüpler yasasının üzerinde çalışılmasını talep ederken amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesini de istedi
VERGİLER DE KONUŞULDU
Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi. Erdoğan'ın bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışma başlatılacağı ifade edildi.
BAKAN KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 15.00'te başlayan kabul töreni yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı Yardımcısı Şekip Mosturoğlu'nun yer almadığı toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
Toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir plaket hediye etti. Erdoğan da tüm katılımcılara birer hediye takdim etti.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
BAŞKANLAR BEŞTEPE'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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