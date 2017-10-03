Bale bu kez kazanamadı
İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Chris Gunter, Real Madridli Gareth Bale'i geçerek ülkesi Galler'de 2017 yılının oyuncusu seçildi.
Galler Futbol Federasyonunun düzenlediği törende yılın oyuncusu ödülü, Reading'de forma giyen 28 yaşındaki Chris Gunter'e verildi.
Galler'deki son 4 organizasyonun tümünde rakiplerini geçen ve bunu başaran tek futbolcu konumundaki Real Madridli Bale ise bu yıl ödüle layık görülmedi. Büyük ödülü kazanamayan 28 yaşındaki Bale, oyuncular tarafından düzenlenen anket ile verilen yılın futbolcusu ödülüne sahip oldu.
Yıldız oyuncu, geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de yalnızca 19 lig maçında forma giyebilmişti.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:22
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Neden objektif olamıyorsunuz 2 senedir çatır çatır top oynuyoruz kardeşim.
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 55
Yorum
iddian ne ? yenildiğin maçlarda koşu mesafesimi,topun daha çok sende kalmasımı,80 lerde korner atmanmı,tek ciddi atakla maç bitirmenmi hoca falan değlsn
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''HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL''
Toplam 2
Yorum
Aslan BU GENCLERE DEGISIK POZISYONLARDADA DENEMELIYIZ IYI BIR SAGBEK'E 2 YIL SONRA IHTIYACIMIZ OLACAKSIMDIDEN PLANLAMA YAPILMALI
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