Bale bu kez kazanamadı

Galler Futbol Federasyonunun düzenlediği törende yılın oyuncusu ödülü, Reading'de forma giyen 28 yaşındaki Chris Gunter'e verildi.

Galler'deki son 4 organizasyonun tümünde rakiplerini geçen ve bunu başaran tek futbolcu konumundaki Real Madridli Bale ise bu yıl ödüle layık görülmedi. Büyük ödülü kazanamayan 28 yaşındaki Bale, oyuncular tarafından düzenlenen anket ile verilen yılın futbolcusu ödülüne sahip oldu.

Yıldız oyuncu, geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de yalnızca 19 lig maçında forma giyebilmişti.