ZİRVE SAVAŞLARI

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig

Manchester City, 7. haftada konuk olduğu son şampiyon Chelsea'yi 1-0 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Zirve takipçilerinden Manchester United, sahasında Crystal Palace'ı, Tottenham da deplasmanda Huddersfield Town'ı 4-0 mağlup etti.

Arsenal ise Brighton & Hove Albion'ı evinde 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Premier Lig'de 7. maçların ardından 19 puan toplayan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini, 14 puanlı Tottenham ile 13'er puanlı Chelsea ve Arsenal izledi.



La Liga

Barcelona, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumunda çıkan olaylar nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, Las Palmas'ı evinde 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

Maçlarını evinde oynayan iki takımdan Real Madrid, Espanyol karşısında, Sevilla da Malaga önünde 2-0 galip geldi.

Valencia'nın sahasında Athletic Bilbao'yu 3-2 yendiği haftada, Atletico Madrid ise Leganes deplasmanında golsüz beraberliğe razı oldu.

La Liga'da 21 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Sevilla 16, Valencia ve Atletico Madrid 15'er, Real Madrid 14 puanla takip etti.



Bundesliga

Ömer Toprak'ın sonradan oyuna dahil olduğu ve Nuri Şahin'in yedek beklediği maçta Borussia Dortmund, Augsburg deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Çağlar Söyüncü'nün bir gol attığı mücadelede Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ı evinde 3-2 mağlup etti.

Bayern Münih'in deplasmanda Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybettiği ligde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig ise Köln'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.

Bundesliga'nın 7. haftasının ardından 19 puanı bulunan Borussia Dortmund liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 14'er puana sahip Bayern Münih ve Hoffenheim ile 13 puanlı Leipzig sıralandı.



Serie A

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Cagliari'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Zirve takipçilerinden Juventus, deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Inter, Benevento'ya konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Cengiz Ünder'in yedek kaldığı maçta Roma, Hakan Çalhanoğlu'nun kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Milan'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Lazio ise evinde Sassuolo'yu 6-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Yedi haftanın ardından 21 puan toplayan Napoli, 19'ar puanlı Juventus ve Inter'in önünde zirvede yer aldı. Bu takımları, 16 puanlı Lazio ve 15 puanlı Roma izledi.



Ligue 1

Fransa'da PSG, sahasında Bordeaux'yu 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya'nın deplasmanda Nice'i 4-2 yendiği haftada, Nantes ise evinde Metz'i 1-0'lık skorla geçti.

PSG, 22 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Monaco 19, Olympique Marsilya ve Nantes 16'şar puanla PSG'nin arkasında yer aldı.