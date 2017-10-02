 UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

    FIFA kokartlı Türk hakem , 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cumartesi günü Hollanda-Macaristan ve 10 Ekim Salı günü Malta- Macaristan maçlarında orta hakem olarak düdük çalacak. Bu maçlarda yardımcı hakemlik görevini ise Türk hakem Abdullah Bora Özkara yapacak.

    Öte yandan, 4 Ekim Çarşamba günü Hollanda ile Malta arasında oynancak karşılaşmada Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev alacak.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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