UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 7 Ekim Cumartesi günü Hollanda-Macaristan ve 10 Ekim Salı günü Malta- Macaristan maçlarında orta hakem olarak düdük çalacak. Bu maçlarda yardımcı hakemlik görevini ise Türk hakem Abdullah Bora Özkara yapacak.
Öte yandan, 4 Ekim Çarşamba günü Hollanda ile Malta arasında oynancak karşılaşmada Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev alacak.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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Ersun Yanal: ''Bu takıma güvensinler''
Toplam 8
Yorum
Elbistanlı Lensin pozisyonunu konuşuyorsunuz da ondan önceki trabzonumun kacirdiklarini neden demiyorsunuz yada son dakka kaçırdığımızı demiyorsunuz
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ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ!
Toplam 10
Yorum
AĞLAYAN KUŞ BJK AMAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ İLE BORÇLARINI AZALTMAK.
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 41
Yorum
rahmi@rahmi Aykut hoca FB yerine Milli Takıma gelseydi şuan KAHRAMANDI. En büyük hatası FB ye gelmek oldu. Bu kadro Aykut Hoca ya zara veriyor.
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