KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE

Kabulde, kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenildiği öğrenilirken, amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesi kararlaştırıldı. Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi.



