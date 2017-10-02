KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenildiği öğrenilirken, amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesi kararlaştırıldı. Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:34
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Ersun Yanal: ''Bu takıma güvensinler''
Toplam 8
Yorum
Elbistanlı Lensin pozisyonunu konuşuyorsunuz da ondan önceki trabzonumun kacirdiklarini neden demiyorsunuz yada son dakka kaçırdığımızı demiyorsunuz
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ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ!
Toplam 10
Yorum
AĞLAYAN KUŞ BJK AMAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ İLE BORÇLARINI AZALTMAK.
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 41
Yorum
rahmi@rahmi Aykut hoca FB yerine Milli Takıma gelseydi şuan KAHRAMANDI. En büyük hatası FB ye gelmek oldu. Bu kadro Aykut Hoca ya zara veriyor.
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