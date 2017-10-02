 KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE

    KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Kabulde, kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenildiği öğrenilirken, amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesi kararlaştırıldı. Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KULÜP BAŞKANLARI BEŞTEPE'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.