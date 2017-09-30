Erzurum’da stat hasreti bitiyor

BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda yapımına başlanan Passolig turnikelerinin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasıyla taraftarıyla buluşmayı hedefliyor. Sportif Direktör Zafer Demir, "Taraftarlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum, az bir süre kaldı. Gün veremiyorum çünkü aksilikler olabiliyor. Milli takım arasından sonra inşallah taraftarlarımızla Erzurum'da stadımızda buluşuruz ve bir çıkış yakalarız" temennisinde bulundu.