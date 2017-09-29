UNZUE: "EMRE BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, milli futbolcu Emre Mor'a forma vereceğinin sinyalini verdi.

Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor formasına kavuşuyor. Bu sezon çıktığı 3 maçta sadece 50 dakika forma giyebilen genç yetenek ilk 11'e girmeye yakın. İspanya basınına açıklamalarda bulunan Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue; "Gelişme devam ediyor. Bu hafta daha iyi ve dah mutlu gördüm. Adapte olmaya başlıyor. Böyle devam ederse hiç şüphesiz daha çok dakika alacak. Kalitesi diğer futbolculardan çok farklı. Bize çok katkıda bulunacaktır. Geçen sezon fazla dakika alamadı ama çok özel bir oyuncu" yorumunda bulundu.