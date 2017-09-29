FIFA'DAN TÜRK HAKEMLERE GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekiz'in 10 Ekim Salı günü İsviçre'yi konuk edeceği karşılaşmayı Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bildirildi. Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği ifade edildi. Maçın dördüncü hakeminin ise Hüseyin Göçek olacağı kaydedildi.

Fransa'nın 10 Ekim'de Belarus'u ağırlayacağı karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Maçta Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Ekrem Kan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Ali Palabıyık görev alacak.

İsveç'in sahasında 7 Ekim Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Halil Umut Meler üstlenecek.