FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Portekiz ile İsviçre takımları arasında 10 Ekim Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri B Grubu müsabakasını yönetecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:40
-
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Tarafkartal Empati yapmadan futbol yorumlayanların hiç samimiyetleri ve inandırıcılıkları yok! FB'nin istedği oldu, maç gergin geçti. Hakem maçı katlett
-
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Tarafkartal FB biliyordu, Beşiktaş'ı ancak ve ancak futbol dışı gerginlik yaratarak yenebilirlerdi geçen yıl ki maçta gördüler.Beşiktaş tuzağa düştü!
-
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Gölbaşı Caner şenol querasma pepe oğuzhan medel tosiç hepsi vukuatlı küfürbaz adamlar öncelikle şenol ün lisansını iptal etmeli Bu adam iyi bir prov
FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.