 FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

    FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Portekiz ile İsviçre takımları arasında 10 Ekim Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri B Grubu müsabakasını yönetecek.

    Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:40
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