FIFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Portekiz ile İsviçre takımları arasında 10 Ekim Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri B Grubu müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.