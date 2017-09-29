 AGUERO KAZA GEÇİRDİ! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    AGUERO KAZA GEÇİRDİ!

    AGUERO KAZA GEÇİRDİ!

    Manchester City'nin yıldız golcüsü Sergio Agüero trafik kazası geçirdi.

    Manchester City ve Arjantin Milli Takım oyuncusu Sergio Agüero, konser için gittiği Hollanda'da trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcunun kaza sırasında kaburgasının kırıldığı belirtildi.

    Hollanda'da Maluma konserine giden 29 yaşındaki yıldız futbolcu İngiltere'ye dönmek için havaalanı yolunda içinde bulunduğu taksi trafik kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Agüero'nun kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Arjantin basınına yansıyan haberlerde Sergio Agüero'nun emniyet kemerini bağladığı bu sayede daha ağır yara almasını önlemiş olduğu bilgisine yer verildi.

    Agüero'nun konserde yaptığı paylaşım;



    Konser sonrası kaza yaşadığı araç;



    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:46
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