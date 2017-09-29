ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN
Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacakları Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Janssen'i kadroya davet ederken, daha önce ön aday kadroda yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder ile Lens, Van Persie ve Elia'ya şans tanımadı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:44
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KOCAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Toplam 23
Yorum
fenerden bir halt olmayacagını yönetici ve teknik kadroda biliyor ancak; yayıncı kuruluş zarar etmesin diye fener federasyon ve hakemler tarafından l
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HAYAL DEĞİL %92 GERÇEK
Toplam 25
Yorum
fikoya cevap bu sözlerle beşiktaşı yıpratacagınızımı sanıyorsunuz bu konuşmalarla kendinizi bitiriyorsunuz yorumunuza bakılırsa siz avrupa takımını deste
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PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
Toplam 32
Yorum
TARAF TEVECCÜH BUYURMUŞLAR.!!!! :((
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