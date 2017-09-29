ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN

Teknik Direktör Dick Advocaat, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Ryan Babel ve Fenerbahçeli golcü Janssen'i kadroya dahil ederken, Sneijder, Lens, Robin van Persie ve Elia'yı davet etmedi.Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacakları Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Janssen'i kadroya davet ederken, daha önce ön aday kadroda yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder ile Lens, Van Persie ve Elia'ya şans tanımadı.