 ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN

    ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN

    Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosu belli oldu.

    Teknik Direktör Dick Advocaat, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Ryan Babel ve Fenerbahçeli golcü Janssen'i kadroya dahil ederken, Sneijder, Lens, Robin van Persie ve Elia'yı davet etmedi.

    Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacakları Belarus ve İsveç maçlarının aday kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Janssen'i kadroya davet ederken, daha önce ön aday kadroda yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder ile Lens, Van Persie ve Elia'ya şans tanımadı.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.