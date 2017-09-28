Yeşil sahaların yıldız adayları!

Avrupa'nın önde gelen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Portekiz liglerinde mücadele eden kulüpler, kadrosundaki genç futbolcuların performanslarına güveniyor. Futbolseverlerce şimdilik pek fazla tanınmayan bu oyuncular, gelecek yılların yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Profesyonel futbol kariyerlerinin henüz başlarında olmalarına rağmen yüksek gelişim potansiyelleri nedeniyle önemli takımların kadrolarına girmeyi başaran bu genç yetenekler, özellikle milli takımlarının alt yaş kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla öne çıkıyor.



CHELSEA YENİ LAMPARD'INI BULDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, transfer yarışında Manchester United, Barcelona ve Arsenal gibi kulüpleri geçerek bu yaz Glasgow Rangers'tan kadrosuna kattığı Billy Gilmour, mücadeleci yapısıyla dikkati çekiyor.

Orta sahada oyun kurmadaki yüksek becerisi ve isabetli paslarıyla dikkati çeken Gilmour, henüz 16 yaşında olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor.

İskoçya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giyen Gilmour, oyun stiliyle geçen sezon emekliye ayrılan Chelsea'nin efsane İngiliz oyuncusu Frank Lampard'a benzetiliyor.



GUARDİOLA'NIN YENİ PRENSİ FODEN

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola tarafından gelişim süreci dikkatle takip edilen Phil Foden, kısa boyuna rağmen yüksek tekniği, hızı ve pas kabiliyetiyle oyunu yönlendirebiliyor.

Merkez ve hücuma dönük orta saha bölgelerinde oynayabilen 17 yaşındaki Foden, üstün tekniğiyle İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de ülkesini başarıyla temsil ediyor.

Manchester City'nin bazı lig maçlarında yedek kulübesine oturmaya başlayan Foden'ın, gelecek yıllarda ilk 11'in değişmez oyuncuları arasına gireceği tahmin ediliyor.



REAL MADRİD VİNİCİUS JUNİOR'İ BEKLİYOR

La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Brezilyalı 17 yaşındaki· Vinicius Junior ise şimdiden performansıyla parmak ısırtıyor.

Henüz reşit olmaması sebebiyle La Liga'da forma giyemeyen ve ülkesinin Flamengo takımında futbol hayatına devam eden Vinicius, yüksek hızı, tekniği ve oyun zekasıyla farkını hissettiriyor.

Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 21 maçta 18 kez ağları sarsan ve 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçilen forvet oyuncusu, Flamengo'da gelecek sezon da kiralık olarak oynayacak ve deneyim kazanmasının ardından 2019-20 sezonunda Real Madrid için ter dökecek.



"LA MASİA"NIN SON GÖZDESİ RUİZ

Dünyaca ünlü "La Masia" adlı altyapı spor okuluyla bilinen Barcelona ise 17 yaşındaki İspanyol forvet Abel Ruiz'e güveniyor.

29 maçta 18 kez fileleri havalandırdığı İspanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Ruiz'in, yüksek tekniği ve hızıyla kendini geliştirerek Barcelona'nın en önemli isimleri arasına girmesi bekleniyor.



BORUSSİA DORTMUND GENÇ YETENEKLERİNİ BULDU

Altyapıya son yıllarda en çok önem veren kulüpler arasında yer alan Alman ekibi Borussia Dortmund, 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya sattığı Ousmane Dembele'nin boşluğunu yine bir genç yetenekle doldurdu.

Manchester City'den 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 17 yaşındaki Jadon Sancho'yu transfer eden Borussia Dortmund, Trinidad ve Tobago asıllı İngiliz oyuncusunun kısa sürede yeteneklerini göstererek A Takımı'nda forma giyeceğine inanıyor.

Forvet ve kanat bölgelerinde oynayabilen Sancho, İngiltere Milli Takımı'nın 17 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğu yaşarken, turnuvanın oyuncusu seçildi. Manchester City'nin altyapısının en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen teklif edilen profesyonel sözleşmenin şartlarını beğenmeyen ve kabul etmeyen Sancho'nun, Bundesliga temsilcisine transferine bu nedenle izin verildiği belirtiliyor.

Borussia Dortmund'un bu sezon kadrosuna kattığı diğer genç yetenek ise Fransız oyuncu Dan-Axel Zagadou oldu.

Paris Saint-Germain'in (PSG) altyapısından yetişen 1,96 metre boyunda savunma oyuncusu ile yaz transfer döneminde profesyonel sözleşme imzalayan Almanya temsilcisi, Zagadou'ya duyduğu güveni ise ligde ilk 11'de oynatarak gösterdi.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen 18 yaşındaki stoper, kademe anlayışı, hava hakimiyeti ve yüksek tekniğiyle şimdiden geleceğin en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.



HAMBURG ARP'LA GÜLECEK

Almanya'nın potansiyeli en yüksek genç yetenekleri arasında ilk sıralarda, Hamburg'un golcüsü Jann-Fiete Arp yer alıyor.

Hamburg'un altyapısından yetişen 17 yaşındaki Arp, stili nedeniyle Harry Kane ve Miroslav Klose'ye benzetiliyor. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın en golcü ismi olan Jann-Fiete Arp, özellikle son vuruşlardaki yüksek isabet oranıyla yaşıtlarından ayrılıyor.



JUVENTUS KEAN'İ KİRALADI

Serie A'nın son yıllardaki en başarılı takımı Juventus'ta forma giyen Moise Kean, geleceğin en iyi hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

İtalya'da dünyaya gelen Kean, henüz 11 yaşındayken Juventus tarafından fark edilerek Torino'nun altyapısından transfer edildi.

Juventus'un altyapısında hızlı bir gelişim sürecine giren ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında 28 maçta 13 gole imza atan Kean, bu sezon deneyim kazanması amacıyla kiralandığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın bazı lig maçlarında forma giyiyor.



GOL MAKİNESİ GOURİ

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Amine Gouiri, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un gelecekteki en önemli yıldız adayları arasında yer alıyor.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Olympique Lyon'un A Takımı'nın kadrosuna adını yazdıran Gouiri, altyapısında yetiştiği kulübünün genç takımlarında attığı gollerle kısa sürede adından söz ettirdi.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa formasıyla 8 kez ağları sarsarak turnuvanın gol kralı olan Amine Gouiri, bitirici son vuruşları ve hızıyla Manchester United, Manchester City, Chelsea, Juventus ve Inter gibi önemli kulüplerin oyuncu gözlemcileri tarafından takip ediliyor.



BENFİCA YENİ GOLCÜSÜNÜ BULDU

Altyapıya verdiği önem nedeniyle "futbolcu fabrikası" olarak nitelenen Benfica'da forma giyen Ze Gomes, 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girmeyi başardı.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde attığı gollerle göze çarpan Gomes, Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Rui Vitoria'nın gözüne girerek bu sezon kendini göstermeyi hedefliyor.