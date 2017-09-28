NEYMAR VE CAVANİ BARIŞTI!

PSG'nin yıldızları Neymar ile Cavani arasındaki duran top kullanma krizi, Bayern Münih'i 3-0 yendikleri maçta tatlıya bağlandı.
İki yıldız da duran topları kullanmak isteyince krizin boyutu büyümüş hatta Neymar, Cavani'yi sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Bütün bunlar yaşanırken, PSG'nin hocası Emery, krize el atmış ve penaltıları Cavani'nin kullanacağını, Uruguaylı yoksa topun başına Neymar'ın geçeceğini açıklamıştı.
(Cavani'nin B.Münih'e attığı nefis gol)
KRİZ ÇÖZÜLDÜ
PSG'nin Bayern'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında gözler Neymar ile Cavani'nin üzerindeydi. 2. dakikada Dani Alves ile öne geçen PSG, 31. dakikada Cavani'nin ayağından müthiş bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Gol sevincinde ise Neymar ile Cavani'nin arasındaki buzların eridiği görüldü.
Neymar, ilk başta Cavani yerine gol pasını veren arkadaşının yanına gitti. Bir süre sonra ağır adımlarla Uruguaylı golcünün yanına giden Neymar, penaltı tartışması yaşadığı arkadaşını tebrik etti.
Daha sonra ise ikili arasındaki buzların eridiği görüldü. Neymar'ın skoru 3-0 yapan golünün ardından ikili sevinci beraber yaşadı. Maçın ardından ise PSG taraftarının içini rahatlatan görüntüler vardı.
Cavani ile Neymar galibiyet sonrası birbirlerine sarılırken karşılaşma sonrası yaptıkları açıklamalarla aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiler.
MAÇ SONU AÇIKLAMA YAPTILAR
Öte yandan iki yıldız da maç sonu konuştu ve aralarında bir sorun olmadığını belirtti.
Neymar; "Cavani ve benim hakkımda çeşitli hikayeler uyduruldu. Bu konu çok fazla konuşuldu ancak her şey yolunda. Bu sona ermeli." derken Cavani ise; "Farklı yaşayıp farklı düşünebiliriz ancak sahaya çıktığımızda kazanmak bir aile gibi birlikte hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:23
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KASASINI DOLDURDU
Toplam 4
Yorum
ŞahinFb Lütfen beyler siz kabzımala, çakar', kütahya'lıya yorumcumu diyorsunuz, sizler gerinizle yaparsanız daha alasını.Bjk'ımı Tbk edyrm Türk olrk
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''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 5
Yorum
kardeş rıdvanı yorumcu yerine koyarak yorum yapana değmezdi ama neyse.
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GÜNEŞ, KARTAL'A İLKLERİ YAŞATIYOR!
Toplam 9
Yorum
portoyu yenen ilk türk takımı BJK Canım kardeşim sizin portoyu yendiğiniz maç özel maç hazırlık maçı resmi bir maç değil ilk kez resmi maçta yenen BEşiktaş oldu...
NEYMAR VE CAVANİ BARIŞTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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