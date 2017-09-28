 ''FATİH HOCAYLA GÖRÜŞTÜM'' – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ''FATİH HOCAYLA GÖRÜŞTÜM''

    ''FATİH HOCAYLA GÖRÜŞTÜM''

    İran kulübü İstiklal, ile anlaşma zemini arıyor. Kulüp yöneticisi Emir Sultani, deneyimli teknik adamla İstanbul'da görüştüklerini açıkladı.

    Bir dönem İran'da Persepolis takımını çalıştıran , İstiklal Kulübü'nün ile görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın bu teklife nasıl yaklaştığını açıkladı.

    TRT Spor'da yayınlanan bir programa katılan Denizli'nin şunları söyledi:

    "Fatih hocayla görüştüm. Bu haberden çıktıktan sonra. Böyle bir şey olursa oturur konuşuruz dedi. İran enteresan, cazip bir ülke. İnsanıyla yaşamıyla, ben 3 yıl kaldım orada. Çok özel durumları olan bir ülke. Gitmeye karar verirse gayet tabii sorar, gerekirse ben de giderim. Hatta önümüzdeki günlerde gideceğim."

    "Hocayı tam ortada gördüm. Artıları ve eksileri eşit durumda. Benim hayatımda çok var gel gitler. Ben şampiyonluktan sonra 3. lige kadar gidebilecek bir adamım. Hoca farklı düşünceler içinde olabilir. Fatih hocaya da İran'dan teklif götüren kulüp, İran'ın en iyi kulüplerinden iki tanesi."
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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