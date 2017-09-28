''FATİH HOCAYLA GÖRÜŞTÜM''
İran kulübü İstiklal, Fatih Terim ile anlaşma zemini arıyor. Kulüp yöneticisi Emir Sultani, deneyimli teknik adamla İstanbul'da görüştüklerini açıkladı.
TRT Spor'da yayınlanan bir programa katılan Denizli'nin şunları söyledi:
"Fatih hocayla görüştüm. Bu haberden çıktıktan sonra. Böyle bir şey olursa oturur konuşuruz dedi. İran enteresan, cazip bir ülke. İnsanıyla yaşamıyla, ben 3 yıl kaldım orada. Çok özel durumları olan bir ülke. Gitmeye karar verirse gayet tabii sorar, gerekirse ben de giderim. Hatta önümüzdeki günlerde gideceğim."
"Hocayı tam ortada gördüm. Artıları ve eksileri eşit durumda. Benim hayatımda çok var gel gitler. Ben şampiyonluktan sonra 3. lige kadar gidebilecek bir adamım. Hoca farklı düşünceler içinde olabilir. Fatih hocaya da İran'dan teklif götüren kulüp, İran'ın en iyi kulüplerinden iki tanesi."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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KASASINI DOLDURDU
Toplam 4
Yorum
ŞahinFb Lütfen beyler siz kabzımala, çakar', kütahya'lıya yorumcumu diyorsunuz, sizler gerinizle yaparsanız daha alasını.Bjk'ımı Tbk edyrm Türk olrk
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''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 5
Yorum
kardeş rıdvanı yorumcu yerine koyarak yorum yapana değmezdi ama neyse.
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GÜNEŞ, KARTAL'A İLKLERİ YAŞATIYOR!
Toplam 9
Yorum
portoyu yenen ilk türk takımı BJK Canım kardeşim sizin portoyu yendiğiniz maç özel maç hazırlık maçı resmi bir maç değil ilk kez resmi maçta yenen BEşiktaş oldu...
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