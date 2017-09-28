 Brezilya Kupası, Cruzeiro'nun – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Brezilya Kupası, 'nun

    Brezilya Kupası, Cruzeiro'nun

    Brezilya Kupası finali rövanşında , normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Flamengo'ya penaltılarla 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

    , ilk maçı 1-1'lik beraberlikle biten finalin rövanşında, Belo Horizonte şehrindeki Mineirao Stadı'nda Flamengo'yu ağırladı.

    İki takımın da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadığı karşılaşmanın 90 dakikası, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

    Deplasman golü kuralı uygulanmayan ve uzatmaların oynanmadığı finalin galibini, penaltı atışları belirledi.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego, Flamengo'da penaltı atışını gole çeviremeyen tek isim oldu. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Cruzeiro, tarihinde 5. kez Brezilya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

    Cruzeiro, bu şampiyonlukla gelecek sezon Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.

    Öte yandan karşılaşmada penaltı atışını kaçıran tek isim Diego, final maçlarının en iyi oyuncusu seçildi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Brezilya Kupası, Cruzeiro'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.