Brezilya Kupası, Cruzeiro'nun
Brezilya Kupası finali rövanşında Cruzeiro, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Flamengo'ya penaltılarla 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Cruzeiro, ilk maçı 1-1'lik beraberlikle biten finalin rövanşında, Belo Horizonte şehrindeki Mineirao Stadı'nda Flamengo'yu ağırladı.
İki takımın da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadığı karşılaşmanın 90 dakikası, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Deplasman golü kuralı uygulanmayan ve uzatmaların oynanmadığı finalin galibini, penaltı atışları belirledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego, Flamengo'da penaltı atışını gole çeviremeyen tek isim oldu. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Cruzeiro, tarihinde 5. kez Brezilya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Cruzeiro, bu şampiyonlukla gelecek sezon Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Öte yandan karşılaşmada penaltı atışını kaçıran tek isim Diego, final maçlarının en iyi oyuncusu seçildi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
-
YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 11
Yorum
Surmene Yine yanlis yapiyor.eeee ne demisler kendi dusen aglamamali,aglamaz.hosgeldin yeni hoca,hayirlisi
-
GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 7
Yorum
Gncfb Hasan çünkü sürekli tekme yiyor bu adam..
-
Josef ve Dıxon podyuma çıktı
Toplam 2
Yorum
Camera10 Devede de boy var.. Eşek kısacık.
Brezilya Kupası, Cruzeiro'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.