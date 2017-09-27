IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE
İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, İstanbul'da dün Milli Takım eski Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştü. Terim'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Sultani, "Fatih Terim'in bazı talepleri oldu. Terim, şüphesiz dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü" bilgisini verdi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
-
ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
-
Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
-
JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.