 IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE

    IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE

    İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, İstanbul'da dün Milli Takım eski Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştü. Terim'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Sultani, "Fatih Terim'in bazı talepleri oldu. Terim, şüphesiz dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü" bilgisini verdi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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