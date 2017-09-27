IRAN'IN GÖZÜ TERİM'DE

İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, İstanbul'da dün Milli Takım eski Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştü. Terim'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Sultani, "Fatih Terim'in bazı talepleri oldu. Terim, şüphesiz dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü" bilgisini verdi.