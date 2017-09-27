Çin'de teknik adamlara sınırlama yok

Bir maçta en fazla 3 yabancı futbolcunun sahaya çıkabildiği ve sınırlamanın 3+2 olarak uygulandığı Çin'in 16 takımlı Süper Ligi'nde 14 takımın tercihi, yabancı teknik adamlar oldu.

Bir dönem dünya futboluna damga vurmuş Brezilyalı Luiz Felipe Scolari ve İtalyan Fabio Capello'nun yanı sıra Alman Felix Magath, İtalyan Fabio Cannavaro, Portekizli Andre Villas-Boas ve Şilili Manuel Pellegrini gibi teknik direktörler bu sezon Çin'de futbolun gelişimi adına görev yapıyor.

Kulüp takımlarının başındaki yabancı isimlerin yanı sıra Çin Milli Takımı'nı da Guangzhou Evergrande ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan İtalyan Marcello Lippi çalıştırıyor.



EN BAŞARILISI SCOLARİ

Kariyerinde Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Luiz Felipe Scolari, bu sezonki çalıştırıcılar arasında Çin'in en başarılı yabancı teknik adamı olarak göze çarpıyor.

Guangzhou Evergrande ile son iki sezonu şampiyon tamamlayan 68 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonlarda yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Ricardo Goulart ve Alan Carvalho'nun top koşturduğu takımının başında birer Asya Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası zaferleri yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı, 2 kez de Çin Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.



FABİO CAPELLO

Milan, Real Madrid, Roma, Juventus gibi büyük kulüpleri çalıştıran 71 yaşındaki Fabio Capello, sezon başında Ramires ve Alex Teixeira'nın forma giydiği Jiangsu Suning'in başına geçti.

İtalyan teknik adam, Real Madrid ile 2 lig, Milan'ın başında 4 lig, 3 İtalya Süper Kupa, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, Roma'da birer lig ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları elde ettikten sonra Çin'in yolunu tuttu.



FELİX MAGATH

Bayern Münih, Wolfsburg, Schalke 04, Werder Bremen, Stuttgart gibi ekiplerde görev alan Felix Magath, geçen sezonun ortalarında Shandong Luneng ile anlaşarak Çin'e adım attı.

Graziano Pelle, Diego Tardelli, Papiss Cisse gibi futbolcuların forma giydiği Shandong Luneng, Magath yönetimindeki ilk sezonu küme düşme hattının hemen üstünde 14. sırada tamamladı.

Disiplini ve ağır antrenman yöntemleriyle akıllarda yer eden 64 yaşındaki Alman teknik adam, Bayern Münih'te ikişer lig ve kupa, Wolfsburg'da ise bir lig şampiyonluğu yaşadı.



MANUEL PELLEGRİNİ

Real Madrid, Villarreal ve Manchester City'de teknik direktörlük yapan Manuel Pellegrini, Magath gibi geçen sezon Çin'de çalışmaya başladı.

Ezequiel Lavezzi, Stephane Mbia ve Gervinho gibi oyuncuların görev yaptığı Hebei China Fortune'un başına sezonun sonlarında geçen 63 yaşındaki Şilili çalıştırıcı, geçen yıl takımıyla ligi 7. sırada bitirdi.

Pellegrini, kariyerinde Manchester City ile 2 Lig Kupası ve bir lig şampiyonluğu elde etti.



YENİ NESİL TEKNİK ADAMLAR

Çin'de tecrübeli isimlerin yanı sıra Portekizli Andre Villas-Boas ve İtalyan Fabio Cannavaro gibi genç teknik adamlar da görev alıyor.

Porto'da birer lig, kupa, UEFA Avrupa Ligi, Zenit'te birer lig, kupa ve Rusya Süper Kupa zaferleri elde eden, ayrıca Chelsea ile Tottenham'ı çalıştıran 39 yaşındaki Villas-Boas, bu sezon Hulk, Oscar ve Ricardo Carvalho'nun forma giydiği Shanghai SIPG'nin başına geçti.

Futbolculuğunda birçok başarısı bulunan 43 yaşındaki Cannavaro, teknik direktörlüğe 2014'te Guangzhou Evergrande ile başladı. Cannavaro, Axel Witsel, Alexandre Pato, Anthony Modeste gibi oyuncuların forma giydiği ve geçen sezon çalışmaya başladığı Tianjin Quanjian'ı Süper Lig'e çıkarmayı başardı.



DİĞER YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER

Çin Süper Lig'de bu sezon çalışan diğer yabancı teknik adamlar, İspanyol Gregorio Manzano, Sırp Dragan Stojkovic, Fransız Rene Lobello, Bulgar Yasen Petrov, Alman Roger Schmidt ve Uli Stielike, Güney Koreli Park Tae-ha ve Chang Woe-ryong oldu.

Buna karşın ligde görev alan iki Çinli çalıştırıcı, geçici teknik direktör olarak görevlerinin başında bulunuyor. Changchun Yatai'de mayısta Güney Koreli Lee Jang-soo'nun ayrılmasıyla Chen Jingang, Shanghai Shenhua'da ise bu ay Uruguaylı Gus Poyet yerine Wu Jingui geçici olarak göreve geldi.

Şu ana kadar Oscar (60 milyon avro), Hulk (55 milyon avro), Alex Teixeira (50 milyon avro), Jackson Martinez (42 milyon avro) gibi futbolcuların yüksek bonservis bedelleriyle transfer edildiği Çin'de, daha önce İsveçli Sven-Göran Eriksson, Fransız Jean Tigana, Sırp Radomir Antic, İtalyan Alberto Zaccheroni ile Brezilyalı Mano Menezes gibi yabancı teknik direktörler de görev aldı.