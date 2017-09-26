RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery hakkında Fransız basınından flaş bir iddia geldi.
France Football'un haberine göre Franck Ribery'nin Süper Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. Süper Lig'den birkaç kulüple temas halinde olduğu belirtilen haberde sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Fransız yıldızın ocak ayında Türkiye'ye gelebileceği yazıldı. 2005 yılında Galatasaray'ın Metz kulübünden transfer ettiği Ribery, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmış ve Avrupa'nın yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki futbolcu transfer döneminde adı G.Saray ile anılmıştı.
Ribery bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:11
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
bjkli hocam sen bakma bunlara düne kadar şenol hocam kurtar bizi milli takım elden gitti diye ağlıyorlardı
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
seko allah var yalan söyleyemem sen her maçta yanda küfür ediyorsun kusura bakma ama sen küfürbazsın
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
rumuz hep farklı bir algının içine girecek şekilde,ileri dönemleri işaret eden açıklamalarda bulun. hakem sizi niçin tribüne gönderdi sayın hocam?
RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.