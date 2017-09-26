 RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

    RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

    Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery hakkında Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

    France Football'un haberine göre Franck Ribery'nin Süper Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. Süper Lig'den birkaç kulüple temas halinde olduğu belirtilen haberde sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Fransız yıldızın ocak ayında Türkiye'ye gelebileceği yazıldı. 2005 yılında Galatasaray'ın Metz kulübünden transfer ettiği Ribery, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmış ve Avrupa'nın yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki futbolcu transfer döneminde adı G.Saray ile anılmıştı.

    Ribery bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:11
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