RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

France Football'un haberine göre Franck Ribery'nin Süper Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. Süper Lig'den birkaç kulüple temas halinde olduğu belirtilen haberde sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Fransız yıldızın ocak ayında Türkiye'ye gelebileceği yazıldı. 2005 yılında Galatasaray'ın Metz kulübünden transfer ettiği Ribery, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmış ve Avrupa'nın yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki futbolcu transfer döneminde adı G.Saray ile anılmıştı.



Ribery bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.