Engin Baytar, Malatyaspor USA'yı sırtlıyor
Teknik direktörlüğünü Ümit Karan’ın yaptığı kadrosunda Engin Baytar’ı bulunduran Malatyaspor USA, Amerika Cosmopoliten 1.Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini aldı.
Amerika'da Türkiye ve Malatya'yı tanıtmayı hedefleyen takım yönetiminde çoğunlukla Malatya'lı iş adamları bulunuyor.Ligde oynadığı 3 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Malatyaspor USA'da Engin Baytar 10 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.
DESTEK BEKLİYORUZ
Alınan 3. galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Teoman Mutlu 'Şampiyonluk kupasını Times Meydanı'nda takım olarak kaldıracağız Bütün gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Buradan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, bu Türk takımına federasyon olarak sahip çıkın destekleyin. Bütün Amerika'ya Türkiye'yi ve Malatya'yı tanıtıyoruz. Bu gurur bize yeter.' şeklinde konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:47
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
Engin Baytar, Malatyaspor USA'yı sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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