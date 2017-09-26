 Engin Baytar, Malatyaspor USA'yı sırtlıyor – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    , 'yı sırtlıyor

    Engin Baytar, Malatyaspor USA'yı sırtlıyor

    Teknik direktörlüğünü Ümit Karan’ın yaptığı kadrosunda ’ı bulunduran , Amerika Cosmopoliten 1.Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini aldı.

    Amerika'da Türkiye ve Malatya'yı tanıtmayı hedefleyen takım yönetiminde çoğunlukla Malatya'lı iş adamları bulunuyor.Ligde oynadığı 3 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran 'da 10 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

    DESTEK BEKLİYORUZ
    Alınan 3. galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Teoman Mutlu 'Şampiyonluk kupasını Times Meydanı'nda takım olarak kaldıracağız Bütün gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Buradan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, bu Türk takımına federasyon olarak sahip çıkın destekleyin. Bütün Amerika'ya Türkiye'yi ve Malatya'yı tanıtıyoruz. Bu gurur bize yeter.' şeklinde konuştu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:47
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