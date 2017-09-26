Engin Baytar, Malatyaspor USA'yı sırtlıyor

Amerika'da Türkiye ve Malatya'yı tanıtmayı hedefleyen takım yönetiminde çoğunlukla Malatya'lı iş adamları bulunuyor.Ligde oynadığı 3 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Malatyaspor USA'da Engin Baytar 10 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.



DESTEK BEKLİYORUZ

Alınan 3. galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Teoman Mutlu 'Şampiyonluk kupasını Times Meydanı'nda takım olarak kaldıracağız Bütün gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Buradan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, bu Türk takımına federasyon olarak sahip çıkın destekleyin. Bütün Amerika'ya Türkiye'yi ve Malatya'yı tanıtıyoruz. Bu gurur bize yeter.' şeklinde konuştu.