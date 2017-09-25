 PSV gol oldu yağdı! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    PSV gol oldu yağdı!

    PSV gol oldu yağdı!
    Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, Utrecht deplasmanında flaş bir skora imza attı. Sahadan 7-1'lik zaferle ayrılan PSV'de, 4 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki Hollandalı forvet Jürgen Locadia karşılaşmaya damga vurdu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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