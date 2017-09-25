Pavel Nedved sahalara dönüyor!
Çekya'nın efsane isimlerinden Pavel Nedved, 45 yaşında 1 maçlık da olsa yeşil sahalara geri dönüyor.
Kariyerinde Viktoria Plzen, Dukla Prag, Sparta Prag ve Lazio gibi takımlar bulunan Pavel Nedved, Juventus'a transfer olduktan sonra Torino ekibinin efsane isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LEIPZIG
Toplam 1
Yorum
bjk advers TİMO WERNER : Beşiktaş ASLA BİR BAYERN BİR DORTMUND DEĞİL ! Yedirin bu lafı maç sonunda Beşiktaşla ilgili konuşacak morali olmasın !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 1
Yorum
Şeref Çok yazık belhanda köşe vuruşu kullanırken de yabancı maddeler atılıyordu.Artık bunlara önlem alınmalı.
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ALTIN DOKUNUŞ
Toplam 4
Yorum
öğretici kumarla her zaman kazanamaz ! sadece feghouli- letovlevici değişikliği yapsa belki daha önce gol atacaktık, belki daha farklı kazanacaktık !
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