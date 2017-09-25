Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig

Manchester City, 6. haftada konuk ettiği Crystal Palace'ı 5-0, ligin diğer namağlup ekibi Manchester United da Southampton'ı deplasmanda 1-0 yendi. City böylece galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Son şampiyon Chelsea, Alvaro Morata'nın hat-trick yaptığı Stoke City karşılaşmasını 4-0 kazandı.

Tottenham, Liverpool ve Watford da haftayı 3 puanla kapatarak zirveden kopmadı.

Premier Lig'de 6. maçlarında ardından 16 puan toplayan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini, 13 puanlı Chelsea, on birer puanlı Tottenham, Liverpool ve Watford izledi.



La Liga

Barcelona, Girona deplasmanında 3-0 galip gelerek 6'da 6 yaptı.

İspanya liginin iddialı ekipleri Atletico Madrid ile Sevilla arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Atletico 2-0 kazandı.

Haftanın diğer önemli maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti.

Real Madrid ise Real Betis karşısındaki şok mağlubiyetin ardından konuk olduğu Alaves'i 2-1 yendi.

La Liga'da 18 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 14, Sevilla 13, Valencia 12 ve Real Madrid 11 puanla takip etti.



Bundesliga

Ömer Toprak'ın forma giydiği Borussia Dortmund, seyircisi önünde oynadığı Borussia Mönchengladbach maçından 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim, sahasında Schalke 04'ü 2-0 yendi.

Bayern Münih, Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig ise Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 6. haftasının ardından 16 puanı bulunan Borussia Dortmund liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 14 puana sahip Hoffenheim ve 13 puanlı Bayern Münih sıralandı.



Serie A

Spal deplasmanından 3-2 galip ayrılan Napoli ve derbi maçta Torino'yu 4-0'lık skorla geçen Juventus, 6. haftada da yollarına kayıpsız devam etti.

Sezonun ilk puan kaybını 5. haftada, Bologna karşısında yaşayan Inter, sahasında Genoa'yı 1-0 yendi.

Lazio ise Verona'ya konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

Altı haftanın ardından 18 puan toplayan ekiplerden Napoli, gol averajıyla Juventus'un önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 16 puanlı Inter ve 13 puanlı Lazio izledi.



Ligue 1

PSG, deplasmanda Montpellier ile 0-0 berabere kalarak 7. haftada ilk puan kaybını yaşadı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Lille deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Zirveden kopmak istemeyen Bordeaux da Guingamp'ı 3-1 yendi.

PSG, 19 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. 18 puanlı Monaco ve 15 puanlı Bordeaux, PSG'nin arkasında yer aldı.