River Plate rövanşı 8 golle aldı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası çeyrek final rövanşında River Plate, ağırladığı Jorge Wilstermann'ı 8-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Arjantin temsilcisi River Plate, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Bolivya ekibi Jorge Wilstermann'ı konuk etti.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, ilk maçta 3-0 kaybettiği rakibine karşı çok önemli bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.
Arjantinli golcü Ignacio Scocco 8, 15, 19, 46 ve 57'nci dakikalarda attığı 5 golle yıldızlaştı. River Plate'in diğer gollerini, Enzo Perez (2) ve Ignacio Fernandez kaydetti.
Şampiyonada son 4 takım arasına kalan River Plate, bu turda bir başka Arjantin temsilcisi Lanus ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi ise Ekvador ekibi Barcelona ile Brezilya'dan Gremio arasında olacak.
Kaynak: AA
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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"Kararlarını gözüyle versin"
Toplam 9
Yorum
recep RVP ye ben mi gidip kafa attim.Fenerin gecerli golünü ben mi saymadim.Hala Feneri hakem kolluyor algisi yaratmaya calisiyor.Pes yani.
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 4
Yorum
skor tahminim : 1-3 Goller : Talisca-Caner-Negredo onların golu de alper potuk. ... Siz şimdiden istifa sloganları hazırlayın kendinize. Gs'de sizi yenecek :)
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Terim, alacaklarının peşine düştü
Toplam 17
Yorum
denizgs Burdaki bjkli arkadaslar vatansa gerisi tefaruattir demis o zaman senol gunesi neden vermedi bjk
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