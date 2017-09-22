 İşte o isimler – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    İşte o isimler

    İşte o isimler

    FIFA, yılın oyuncu adaylarını açıkladı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelonalı yıldız Lionel Messi ve Paris Saint-Germain'in sambacısı Neymar'dan bir tanesi yılın oyuncusu seçilecek.

    FIFA, ayrıca yılın teknik direktörü adaylarını ve yılın kaleci adaylarını da 3'e indirdi.

    Adaylar şöyle:
    Teknik direktörler: Massimiliano Allegri, Antonio Conte ve Zinedine Zidane
    Kaleciler: Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Manuel Neuer
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    Oylama 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 7 Eylül'e kadar devam edecek ve sonuçlar 23 Ekim'de açıklanacak.
    Geçen yıl ise bu ödülü Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo kazanmıştı.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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