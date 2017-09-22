İşte o isimler

FIFA, yılın oyuncu adaylarını açıkladı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelonalı yıldız Lionel Messi ve Paris Saint-Germain'in sambacısı Neymar'dan bir tanesi yılın oyuncusu seçilecek.

FIFA, ayrıca yılın teknik direktörü adaylarını ve yılın kaleci adaylarını da 3'e indirdi.



Adaylar şöyle:

Teknik direktörler: Massimiliano Allegri, Antonio Conte ve Zinedine Zidane

Kaleciler: Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Manuel Neuer

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Oylama 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 7 Eylül'e kadar devam edecek ve sonuçlar 23 Ekim'de açıklanacak.

Geçen yıl ise bu ödülü Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo kazanmıştı.