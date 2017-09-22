İşte o isimler
FIFA, yılın oyuncu adaylarını açıkladı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelonalı yıldız Lionel Messi ve Paris Saint-Germain'in sambacısı Neymar'dan bir tanesi yılın oyuncusu seçilecek.
Adaylar şöyle:
Teknik direktörler: Massimiliano Allegri, Antonio Conte ve Zinedine Zidane
Kaleciler: Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Manuel Neuer
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Oylama 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 7 Eylül'e kadar devam edecek ve sonuçlar 23 Ekim'de açıklanacak.
Geçen yıl ise bu ödülü Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo kazanmıştı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:19
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Rezalet bir tayin
Toplam 28
Yorum
selim Taliscanın füzesiyle beraber hakemi de ağlara göndereceğiz merak etmeyin
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Rezalet bir tayin
Toplam 28
Yorum
GÖKHAN HERKES ÖNÜNE BAKSIN
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Futbolun efsaneleri derbiyi konuştu
Toplam 17
Yorum
Taraftar Hiç tartışmaya bile gerek yok. Saçma sapan tatsız tuzsuz bir maç olur. İki takımda kaybetmemeye oynar, ya 0-0 ya da 1-1 biter bu maç.
İşte o isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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