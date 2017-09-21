 Taraftarlar statta kilitli kaldı! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Taraftarlar statta kilitli kaldı!

    Taraftarlar statta kilitli kaldı!

    Brezilya'da ev sahibi ile Ekvador temsilcisi arasında oynanan kupa maçına taraftar olayları damga vurdu.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanşında , ilk maçta 1-1 berabere kaldığı 'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

    Sonucun ardından öfkesine hakim olamayan bir grup Brezilyalı taraftar, stadın dışında güvenlik güçleriyle çatıştı. Olayları kontrol altına almak amacıyla emniyet yetkilileri, stadın kapısını 20 dakika boyunca kilitleyerek içeride bekleyen Santos taraftarlarını dışarı çıkarmadı.

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre, stadın içinde kilitli kalan seyirciler, takımlarının soyunma odalarına girerek maddi hasara yol açtı.

    Kırmızı kartlar nedeniyle karşılaşmayı Santos 10, Barcelona ise 9 futbolcuyla tamamladı. Ekvador temsilcisi, yarı finalde bir başka Brezilya ekibi Gremio ile karşılaşacak.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftarlar statta kilitli kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.