Taraftarlar statta kilitli kaldı!
Brezilya'da ev sahibi Santos ile Ekvador temsilcisi Barcelona arasında oynanan kupa maçına taraftar olayları damga vurdu.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanşında Santos, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Barcelona'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.
Sonucun ardından öfkesine hakim olamayan bir grup Brezilyalı taraftar, stadın dışında güvenlik güçleriyle çatıştı. Olayları kontrol altına almak amacıyla emniyet yetkilileri, stadın kapısını 20 dakika boyunca kilitleyerek içeride bekleyen Santos taraftarlarını dışarı çıkarmadı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, stadın içinde kilitli kalan seyirciler, takımlarının soyunma odalarına girerek maddi hasara yol açtı.
Kırmızı kartlar nedeniyle karşılaşmayı Santos 10, Barcelona ise 9 futbolcuyla tamamladı. Ekvador temsilcisi, yarı finalde bir başka Brezilya ekibi Gremio ile karşılaşacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:39
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
Yorum
RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
Yorum
CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
Taraftarlar statta kilitli kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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