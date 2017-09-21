İngiliz taraftarlar Lig Kupası'na ilgisiz kaldı

Premier Lig'de Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Arsenal'ın şampiyonluk yarışına tribünleri doldurarak destek olan taraftarların dünkü Lig Kupası üçüncü tur maçlarına ilgisi sezon ortalamasının altında kaldı.

Lig Kupası eşleşmelerinde tribün boşluklarının en çok göze çarptığı statlardan biri başkent Londra'daki Emirates Stadı oldu. Bu organizasyonda 34 yıldır alt liglerden gelen takımlara sahasında yenilmeyen Arsenal'ın Doncaster Rovers'ı tek golle mağlup ederek tur atladığı maçta 60 bin kişilik stada 44 bin taraftar geldi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger'in son lig maçına göre tamamen farklı 11'le mücadele ettiği karşılaşmada Arsenal, son altı yılın en boş tribünleriyle bir üst tura yükseldi. Başkent temsilcisini 20 Eylül 2011 tarihindeki Shrewsbury maçında 46 bin 500 futbolsever desteklemişti. Wenger, kupa sınavında 17 yaşındaki Reiss Nelson ve 18 yaşındaki Josh Da Silva'ya da forma şansı verdi.

Kupa maçlarındaki taraftar ilgisizliği en çok Manchester United'ı, en az son şampiyon Chelsea tribünlerini etkiledi. Bu sezon 75 bin 290 seyirci ortalamasıyla oynayan Manchester ekibini Old Trafford Stadı'nda 54 bin 256 seyircisi takip ederken, ortalama 41 bin 500 taraftarın doldurduğu Stamford Bridge Stadı'nda ise yaklaşık bin koltuk boş kaldı.

Sezona kötü başlayan Everton'ın Sunderland'i 3-0 yendiği maçta 16 bin, Manchester City'nin deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup ettiği mücadele ise yaklaşık 9 bin taraftar tribündeki yerini almadı.

Teknik adamların kadroda revizyona gittiği Lig Kupası maçlarında, Premier Lig'deki son haftaya göre Chelsea ve Manchester United'da 9, Manchester City ve Everton'da 8 değişiklik göze çarptı. Kupada mücadele eden 17 Premier Lig takımı, kupa kadrolarında toplam 137 değişiklik yaptı.



MOURİNHO KUPAYI SORGULUYOR

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, son şampiyon unvanıyla mücadele ettikleri kupada, 4-1 kazandıkları Burton Albion maçının ardından yaptığı açıklamada, "Eğer bu organizasyonsuz İngiliz futbolu daha iyi olur muydu diye sorarsanız, belki. Avrupa kupalarında daha taze olabilirdik." ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki Portekizli teknik adam kariyerinde 4, Manchester United ise tarihinde 5 kez Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.