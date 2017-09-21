Hayrola Merkel!
Sport Bild Dergisi, UEFA’nın Almanya ile kapalı kapılar ardında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için anlaştığını iddia etti. Dergi, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel’in, “Şampiyona kesin bizim” dediğini yazdı
Avrupa'da Türkiye karşıtı bir hava yaratmaya çalışan Almanya kirli oyunlarına şimdi de futbolda devam ediyor... Almanya'nın en büyük haftalık spor dergilerinden Sport Bild, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapalı kapılar arkasında Almanya'ya verildiğini yazdı. Habere göre Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştüğü ve işi bağladığı iddia edildi. Türkiye'nin de ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduğu bu dev organizasyon için Grindel'in, "EURO2024 kesin bizim" diye her yerde konuşması üzerine ise Ceferin'in kendisini uyardığı, "Biraz geri çekil" dediği belirtildi.
GERÇEK ÇOK FARKLI
Almanya Başbakanı Merkel'in de görüşmelerden bilgisi olduğu ileri sürülürken, Grindel'in UEFA Başkanı Ceferin ile yaptığı konuşmadan sonra konuyla karamsar konuştuğu kaydedildi. Derginin haberinde, "Gerçek ise çok farklı" ifadeleri yer aldı ve kupanın kesinlikle Almanya'ya verileceğini bildirdi. Almanya'nın 1988 yılından sonra ikinci kez kupaya ev sahipliği yapacağını yazan Sport Bild, Almanya'nın oyları garantiye almak için şimdiden görüşmelere başladığını vurguladı. ALMANYA'NIN 19 UEFA üyesi ülke ile görüşmeler yaptığı da kaydedildi. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nden iki üyenin UEFA İcra Kurulu'nda oy kullanacağına dikkat çekilen haberde, "Bu da bizim için avantaj" denildi.
KİRLİ ORTAKLIK!
Haberde , "İtalyan Agnelli (Juventus) ve İngiliz Gazidis (Arsenal) de oy kullanacak. Agnelli bize oy verirse, Almanlar EURO2028 için İtalya'yı destekleyecek. İngiltere de bir Dünya Kupası'nda desteklenecek" ifadeleri kullanıldı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de şampiyonanın ülkemizde yapılmaması için lobi çalışmasına başladı. Bu organizasyonların, "Rüşvetin dönmediği ülkelerde" yapılması isteyen Özdemir, Almanya'nın 2006 Kupası'nı almak için verdiği milyonlarca Euro'luk rüşveti görmezden geldi. Futbola rüşveti bulaştıran Almanya'nın daha önce de 1954'te Dünya Şampiyonu olduğunda Macaristan'a karşı final maçı öncesinde doping yaptığı ortaya çıkmıştı. Almanya'nın 2024 Şampiyonası'nı alabilmek için 2006'daki rüşvet kozunu kullanıp kullanmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Çağlayan AKTÜRK / WUPPERTAL
GERÇEK ÇOK FARKLI
Almanya Başbakanı Merkel'in de görüşmelerden bilgisi olduğu ileri sürülürken, Grindel'in UEFA Başkanı Ceferin ile yaptığı konuşmadan sonra konuyla karamsar konuştuğu kaydedildi. Derginin haberinde, "Gerçek ise çok farklı" ifadeleri yer aldı ve kupanın kesinlikle Almanya'ya verileceğini bildirdi. Almanya'nın 1988 yılından sonra ikinci kez kupaya ev sahipliği yapacağını yazan Sport Bild, Almanya'nın oyları garantiye almak için şimdiden görüşmelere başladığını vurguladı. ALMANYA'NIN 19 UEFA üyesi ülke ile görüşmeler yaptığı da kaydedildi. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nden iki üyenin UEFA İcra Kurulu'nda oy kullanacağına dikkat çekilen haberde, "Bu da bizim için avantaj" denildi.
KİRLİ ORTAKLIK!
Haberde , "İtalyan Agnelli (Juventus) ve İngiliz Gazidis (Arsenal) de oy kullanacak. Agnelli bize oy verirse, Almanlar EURO2028 için İtalya'yı destekleyecek. İngiltere de bir Dünya Kupası'nda desteklenecek" ifadeleri kullanıldı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de şampiyonanın ülkemizde yapılmaması için lobi çalışmasına başladı. Bu organizasyonların, "Rüşvetin dönmediği ülkelerde" yapılması isteyen Özdemir, Almanya'nın 2006 Kupası'nı almak için verdiği milyonlarca Euro'luk rüşveti görmezden geldi. Futbola rüşveti bulaştıran Almanya'nın daha önce de 1954'te Dünya Şampiyonu olduğunda Macaristan'a karşı final maçı öncesinde doping yaptığı ortaya çıkmıştı. Almanya'nın 2024 Şampiyonası'nı alabilmek için 2006'daki rüşvet kozunu kullanıp kullanmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Çağlayan AKTÜRK / WUPPERTAL
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
-
''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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