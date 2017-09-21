Fatih Terim'e sürpriz teklif
İran'ın köklü ekiplerinden İstiklal Spor Kulübü'nün yöneticilerinden Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan koltuk için Fatih Terim'i düşündüklerini açıkladı.
İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve ilk tercihlerinin ise Fatih Terim olduğunu belirtti.
İftikari açıklamasında, eski teknik direktör Mansuriyan'ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini belirtirken "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız" şeklinde konuştu.
İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu.
İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.
İstaklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:08
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Ali Palabıyık'ın 3. derbisi
Toplam 2
Yorum
kartal tam bir bjk düşmanı
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Derbiyi Ali Palabıyık yünetecek
Toplam 20
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu!. Ali hakemliği öğrendi fb bjk onunla kaybetmez oldu. Ah ali bi de aynı maçta 2sini birden kazandırsa
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Fatih Terim'e sürpriz teklif
Toplam 3
Yorum
GÖZ IRAK,KATAR,MALZYA,BANGLADEŞ VB,TAKIMLARI ANCAK ÇSALIŞTIRIR,BAKMAYIN BİZİM MİLYON EUROLAR ÖDEDİĞİMİZE,ONLARI BİLE GERİLETİR.
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