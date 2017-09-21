 Fatih Terim'e sürpriz teklif – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Fatih Terim'e sürpriz teklif

    Fatih Terim'e sürpriz teklif

    İran'ın köklü ekiplerinden İstiklal Spor Kulübü'nün yöneticilerinden Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan koltuk için Fatih Terim'i düşündüklerini açıkladı.

    İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve ilk tercihlerinin ise Fatih Terim olduğunu belirtti.

    İftikari açıklamasında, eski teknik direktör Mansuriyan'ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini belirtirken "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız" şeklinde konuştu.



    İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu.

    İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.

    İstaklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:08
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