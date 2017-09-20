 Yılmaz Vural imza gününe katıldı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    imza gününe katıldı

    Yılmaz Vural imza gününe katıldı

    Teknik direktör , Bursa'da, kendi hayatını anlatan "İnadım İnat'' isimli kitabı için düzenlenen imza gününe katıldı.

    Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlar, kitap imzalattıkları Vural ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın sonucunda tamamlanan kitabının nisanda piyasaya çıktığını hatırlattı.

    Kitapla ilgili eleştirilerin kendisini mutlu ettiğini anlatan Vural, "Bu kitapta benim hayat hikayem var. Bunun dışında bugüne kadar yaptıklarım, başarılarım, neler yaşanmış, bunların hepsi var. Okuyanlardan güzel eleştiriler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

    , kitabın oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:45
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