Yılmaz Vural imza gününe katıldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlar, kitap imzalattıkları Vural ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın sonucunda tamamlanan kitabının nisanda piyasaya çıktığını hatırlattı.

Kitapla ilgili eleştirilerin kendisini mutlu ettiğini anlatan Vural, "Bu kitapta benim hayat hikayem var. Bunun dışında bugüne kadar yaptıklarım, başarılarım, neler yaşanmış, bunların hepsi var. Okuyanlardan güzel eleştiriler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yılmaz Vural, kitabın oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.



