Yılmaz Vural imza gününe katıldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, Bursa'da, kendi hayatını anlatan "İnadım İnat'' isimli kitabı için düzenlenen imza gününe katıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlar, kitap imzalattıkları Vural ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın sonucunda tamamlanan kitabının nisanda piyasaya çıktığını hatırlattı.
Kitapla ilgili eleştirilerin kendisini mutlu ettiğini anlatan Vural, "Bu kitapta benim hayat hikayem var. Bunun dışında bugüne kadar yaptıklarım, başarılarım, neler yaşanmış, bunların hepsi var. Okuyanlardan güzel eleştiriler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Yılmaz Vural, kitabın oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:45
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Usta'dan Ersun Yanal açıklaması
Toplam 17
Yorum
ejder 54 ersunu göndermezseniz ersunla yalan olursunuz gidersiniz
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Linnes geri dönüyor Lato kulübeye!
Toplam 10
Yorum
vvvv latovlevici daha kaliteli solda linnesten açıkcası saçma karar olur artık kanatlarda rodrigues feghouli olmalı!
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 9
Yorum
hoca hoca kim gelsin kimi istersiniz ! varmı bir öneriniz 3 hafta sonra ardında durabileceğiniz!!!
Yılmaz Vural imza gününe katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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