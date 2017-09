Tolunay Kafkas: Bu benim hayalim

Bir ay önce göreve gelen Tolunay Kafkas, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Genç milli takımlardaki birinci hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak jenerasyonlar oluşturmak. En büyük hedefim ise Dünya Kupası'nı kazanacak jenerasyonu oluşturmak. Bu benim hayalim." dedi.

Kafkas, futbol gelişim direktörlüğündeki hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Özellikle antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Genç oyuncu liglerini iyi organize etmek, güçlü ile güçlünün oynadığı bir lig organizasyonu oluşturmak istiyoruz. Bazı sıkıntılar var ama güçlü takımlardan oluşan bir lig kurarsak burada iyi futbolcu, hakem ve yönetici yetişir. Antrenör eğitimine de oldukça önem veriyorum. Antrenör eğitiminin federasyonumuzun yüzü olmasını istiyorum. İyi eğitmenler çıkarabilirsek çocuklarımız daha iyi gelişir. Antrenör eğitimi olmazsa olmazlarımızdan biri."

Genç milli takımlarda da yapı değişikliğine gittiklerini açıklayan Kafkas, "14 yaş takımını kuracak hocamız, 15, 16 ve 17 yaşa kadar getirecek, yarışacak, sonra ise tekrar en alt yaş grubuna geri dönecek. 18 ve 19 yaşta da aynı uygulamayı yapacağız. Genç milli takımlarda bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz. Hücum ve savunma, aynı kriterler içerisinde oynansın istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Başta federasyon başkanımıza, yönetim kurulumuza ve ekibime, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. Önemli işler yapacağımıza inanıyorum. 14 yaş takımındaki en az 7-8 oyuncuyu Ümit Milli Takım'da görmeyi, buradan da A Milli Takım'a oyuncu vermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Tolunay Kafkas, genç milli takımlarda doğru yapıyı kurduktan sonraki hedeflerini ise şöyle açıkladı:

"Genç milli takımlardaki birinci hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak jenerasyonlar oluşturmak. En büyük hedefim ise Dünya Kupası'nı kazanacak jenerasyonu oluşturmak. Umarım uzun süre bu göreve devam ederim. Tabii ki sadece bu federasyonun misyonu değil. Kulüplerimizin de genç oyuncu gelişimine büyük yatırımlar yapması gerekiyor. Bizi kurtaracak tek şeyin, kendi çocuklarımız ve genç oyuncu gelişimi olduğuna inanıyorum. Bu sadece federasyonun değil, kulüplerimizin de olmazsa olmazı olmalı."

Türkiye'de 6-12 yaş arasında altyapılarda hemen hemen hiç futbol oynanmadığının altını çizen Tolunay Kafkas, "Kulüplerimizde 6-12 yaş gruplarının başlamasını, eğitimler verilmesini ve federasyon olarak da bunu desteklemek istiyoruz. Bu da temel projelerimizden biri." ifadelerini kullandı.



"22 MİLYON GENÇ NÜFUSLU ÜLKEDEN OYUNCUNUN ÇIKMAMASI MANTIĞA AYKIRI"

Altyapılarda çok yetenekli oyuncular bulunduğunu vurgulayan Kafkas, temel sorunun bu oyuncuların A takımlara doğru bir şekilde taşınamaması olduğunu dile getirdi.

Genç milli takımlarda özellikle 1999-2004 yıllarında çok iddialı olduklarını aktaran Tolunay Kafkas, "Bu oyuncuları nereden alıyoruz, kulüplerden. Demek ki kulüplerde oyuncu var. Bizdeki sıkıntı, bu oyuncuların kulüplerinde farklı nedenlerden dolayı kaybolup gitmesi. Bu oyuncuları kaybolmadan yakalayıp, yukarıya taşıyabilirsek bu sıkıntıların hepsini aşabiliriz. Türkiye'de yetenekli oyuncu var, 22 milyon genç nüfuslu ülkeden oyuncunun çıkmaması mantığa aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da altyapının daha çok kulüplerin sorumluluğunda ilerlediğini ifade eden Kafkas, "Barcelona, La Masia'ya 10 milyon avro para harcıyor. Real Madrid, altyapıdan yetişen oyuncuları Avrupa'da en fazla oynayan kulüp. Genç oyuncu gelişimine çok önem vermeli, ihtiyacımız olanı yurt dışından transfer etmeliyiz. Örneğin iyi bir golcü yetişmiyorsa, yurt dışından para verip alırız ama her şeye yabancı üzerinden gidersek bunun çıktısı bize doğru sonuçlar vermez. Hep şunu düşünüyorum, önce bizim insanımız, bizim hocalarımız, bizim federasyonumuz, bizim kulüplerimiz." şeklinde görüş belirtti.



"BAŞKAN VE HOCA DEĞİL, KULÜP YAPILARINI DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Tolunay Kafkas, Türk futbolunda günlük sonuçlara odaklanıldığını aktararak, "İnsana yatırım yapmayı seven bir ülke değiliz, hazır yiyoruz. Hazır daha kolay geliyor. Uzun vadede bunun sonuçlarının hep kötü çıktığını görüyoruz ama yine aynı uygulamalara gidiyoruz. Bizler her kötü gidişte kulüp başkanları ve hocaları değiştiriyoruz. Başkan ve hoca değil, kulüp yapılarını değiştirmeliyiz. Eğer kulüplerin kendi sahipleri olursa ve ortak bir akılda buluşabilirsek belki sorunlar çok daha rahat çözülebilir. Kendi çıkarlarımızdan çok Türk futbolunun çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, genç oyuncu gelişimi için altyapılarda fiziksel, zihinsel ve psikolojik şartların sağlanması gerektiğini de kaydetti.



"YETERLİ SAYIDA OYUNCU ÜRETİRSEK, YABANCI KONUSU KONUŞULMAZ"

Yabancı oyuncu sayısı konusunun farklı yönleri olduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, "Yeterli sayıda oyuncu üretirsek, yabancı konusu konuşulmaz. Oyuncunun yeterliliğini ya da yetersizliğini tartışmak lazım. Bizim en büyük sorunumuz üretim. Üretmeliyiz ve çok çalışmalıyız. Genç oyuncu yetiştirme parametrelerine tüm yönetici ve kulüplerimizin inanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kafkas, genç milli takımlardan A Milli Takım'a oyuncu kazandırma oranının yüzde 70-80 olduğunu ve bu konuda bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getirdi.



"17 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Tolunay Kafkas, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak 17 Yaş Altı Milli Takımı'na çok güvendiklerini belirtti.

Milli takımın uzun bir aradan sonra bu yaş kategorisinde Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini hatırlatan Kafkas, "17 Yaş Altı Milli Takımı bizim göz bebeğimiz, çok uzun yıllar sonra Avrupa Şampiyonası'nda iş yapmış, Dünya Kupası'na katılan bir grup. Grupta, Mali, Yeni Zelanda ve Paraguay ile oynayacağız. Bu yaş gruplarında 1 yaş bile çok fark ediyor. Adil bir yarışma zemini olursa milli takımımız orada çok iyi bir iş çıkarır. Her yaş kategorisinde bu büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"ALMANYA BÜROMUZ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Tolunay Kafkas, TFF bünyesindeki altyapı antrenörlerinin, sürekli yurt dışına giderek yeni genç oyuncuları milli takıma kazandırmak için çalıştığını da aktararak, şöyle konuştu:

"Hocalarımızla sürekli görüşüyoruz. Göreve geldiğimiz dönemden bu yana bir oyuncunun kaçmadığını görüyoruz. Almanya'da bir büro vardı, çeşitli nedenlerden dolayı kapatıldı. Almanya büromuz tekrar gündeme gelebilir. Onu başkanımız ve yönetim kurulumuz değerlendirir, biz proje olarak iletiyoruz. Hocalarımız Danimarka, Almanya, Belçika'ya gidiyor. Genç milli takım hocalarımız bütün oyuncuları tarıyor, şu an için kaçan bir oyuncu gözükmüyor. Biz kaçırmamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Almanya, bizim için belki de en önemli ülkelerden biri. Buradaki oyuncuların aileleriyle birebir irtibata geçip Türk Milli Takımı'na kazandırmak istiyoruz."