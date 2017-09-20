"Kimseyle anlaşmadım"
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.
Çalımbay, yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ani bir şekilde ayrıldığını hatırlatarak, basında Evkur Yeni Malatyaspor ile görüştüğü ve anlaştığına dair haberlerin çıktığını kaydetti.
Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çalımbay, "Kimseyle anlaştığım yok. Sadece onlardan bir görüşme teklifi geldi. Ben de nezaketen 'Tamam' dedim" diye konuştu. Çalımbay, gelen görüşme talebine "Yok ben görüşmem." demek gibi bir durumun yanlış anlaşılabileceğini ifade etti.
Çalımbay, milli maç arasına kadar olan 1-2 haftalık süreyi beklemek istediğini vurgulayarak, "Acelem yok, kimseyle anlaşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım ama hala Antalya'dayım, yapacak işlerim var." dedi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:18
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Deschamps isyanı
Toplam 6
Yorum
Aslan SEN GOLLERINI ATMAYA DEVAM ET DESCHAMPS FARK ETMESEDE BIZIM SIRIN KUSLAR FARK EDIYOR
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Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 9
Yorum
2017 vdemirele mutlak bir operasyon yapma yılı..yoksa hücrelere yayılacak..dikkatt kriz büyük.
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Güneş, deplasmanda kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FENERİ BU HALİYLE YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM BENCE.. NORMALDE EN AZ 3-0 YENMEMİZ LAZIM...
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