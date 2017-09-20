 "Kimseyle anlaşmadım" – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    "Kimseyle anlaşmadım"

    "Kimseyle anlaşmadım"

    Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.

    Çalımbay, yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ani bir şekilde ayrıldığını hatırlatarak, basında Evkur Yeni Malatyaspor ile görüştüğü ve anlaştığına dair haberlerin çıktığını kaydetti.

    Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çalımbay, "Kimseyle anlaştığım yok. Sadece onlardan bir görüşme teklifi geldi. Ben de nezaketen 'Tamam' dedim" diye konuştu. Çalımbay, gelen görüşme talebine "Yok ben görüşmem." demek gibi bir durumun yanlış anlaşılabileceğini ifade etti.

    Çalımbay, milli maç arasına kadar olan 1-2 haftalık süreyi beklemek istediğini vurgulayarak, "Acelem yok, kimseyle anlaşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım ama hala Antalya'dayım, yapacak işlerim var." dedi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:18
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