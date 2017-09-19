 'VAR' semineri başladı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    'VAR' semineri başladı

    'VAR' semineri başladı

    Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Kavacık Limak Otel'de 21 Eylül'e kadar devam edecek seminerde yaptığı konuşmasında VAR ile ilgili teorik çalışmaların sona erdiğini ve tekniğe yönelik pratiklerin başladığı ciddi bir sürece geçildiğini hatırlattı. Yusuf Namoğlu, uzmanların aktarımlarına özen gösterilmesinin önemine de vurgu yaptı.

    Seminerde 'Video Yardımcı Hakem' operatörleri Jack Gale, Alice Hassall ve Alistair Patmore, hakemlere 'VAR' sisteminin kullanılmasına ilişkin eğitim veriyor.

    Gruplar halinde VAR sistemi eğitimine katılacak olan hakemler, diğer zamanlarda fiziksel çalışmalarını da sürdürecek.

    Süper Lig Hakemleri bu süreç içinde Zihinsel Performans Eğitmeni Rıdvan Ekmekçi ile çalışmalar yapacak.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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