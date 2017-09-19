'VAR' semineri başladı
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
Seminerde 'Video Yardımcı Hakem' operatörleri Jack Gale, Alice Hassall ve Alistair Patmore, hakemlere 'VAR' sisteminin kullanılmasına ilişkin eğitim veriyor.
Gruplar halinde VAR sistemi eğitimine katılacak olan hakemler, diğer zamanlarda fiziksel çalışmalarını da sürdürecek.
Süper Lig Hakemleri bu süreç içinde Zihinsel Performans Eğitmeni Rıdvan Ekmekçi ile çalışmalar yapacak.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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Fener'de derbi öncesi kaleci krizi
Toplam 14
Yorum
ihtiyar fenerli Sevgili Volkan sen belki hatırlamazsın ama bir dönemin golcüsü Osman Arpacıoğlu da kadro dışı kalmış ama hep takımını düşünürdü .
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''Merhaba baba...''
Toplam 4
Yorum
Beto Eto'nun kariyerine bak bide Nasri'ye futbolcu sadece yetenek yetmez Adamda olmak lazım!
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 17
Yorum
reis önemli bölgedeki adamları değiştirmek ve oyna katkı katması için değiştirmiyor en azından bogonda castillo rodeyega son 15 oynamalı
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