 Golden Boy adayları açıklandı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Golden Boy adayları açıklandı

    Golden Boy adayları açıklandı

    İtalyanların ünlü gazetesi Tuttosports tarafından 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen prestij öldülü Golden Boy adayları açıkladı.

    A Milli futbolcularımız Emre Mor ve Enes Ünal da aday gösterildi.

    İşte güçlü rakiplerin bulunduğu 25 kişilik tam liste...

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:58
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