Golden Boy adayları açıklandı
İtalyanların ünlü gazetesi Tuttosports tarafından 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen prestij öldülü Golden Boy adayları açıkladı.
İşte güçlü rakiplerin bulunduğu 25 kişilik tam liste...
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:58
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Golden Boy adayları açıklandı
Toplam 1
Yorum
Ultrafan Bu listede en kötüsü emre
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''Her şey harikaydı''
Toplam 8
Yorum
ALEX10 BU ADAMI KADRODA TUTMAMIZ LAZIM GELECEĞİN VANPERSİSİ OLACAK.KESİNLİKLE SATIN ALINMALI.CEZA SAHASI İÇİNDE DAHA İYİSİ YOK YETER Kİ TOP GELSİN
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G.Saray'ı bekleyen tehlike
Toplam 14
Yorum
Murat Birçok futbolcu birden fazla mevkide oynayabiliyor. elinde 15 tane sağlam olsun yeter. Biri sakatlanırsa takım içi rotasyon sağlanır.
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