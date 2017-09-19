Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov, geleceğini ülkesindeki spor sektörünün yönetiminde görüyor.
Kariyeri boyunca Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Berbatov, "Spor Menajerliği" dalında mezun olduğu Ulusal Spor Akademisi'nden diplomasını aldığı törende geleceği hakkında açıklamada bulundu.
Kariyerinin sonlarına yaklaştığını ve geleceğiyle ilgili fikir üretmek zorunda olduğuna işaret eden Berbatov, "Elimde olan bu diploma ile artık yönetici pozisyonuna gelebilirim. Acaba Bulgaristan Futbol Federasyonunun başına geçebilir miyim? Evet, bunu yaparım. Bakan bile olabilirim. Önümüzde yüksek hedefler olmalı ancak hedeflerimiz, zamanı gelince gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Hindistan'da Kerala Blasters ile sözleşmesi olan Berbatov, bu kulübün taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirtti.
Kendisini artık forvet olarak değil, daha çok orta saha pozisyonunda gördüğünü anlatan Berbatov, gençlerin önünü açmak istediğini söyledi. Berbatov, elinden geldiği kadarıyla futbolu daha popüler hale getirmek üzere çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:02
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
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Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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Avrupa'nın en iyisi Cristiano Ronaldo!
Toplam 8
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CR7 ASLANIM BENIM
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