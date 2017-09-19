 Advocaat ön aday kadroyu açıkladı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Advocaat ön aday kadroyu açıkladı

    Advocaat ön aday kadroyu açıkladı

    Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, 35 kişilik ön aday kadroyu açıkladı.

    Hollandalı hoca Süper Lig'den Ryan Babel, Lens, Van Persie, Janssen ve Elia'yı kadroya dahil etti.

    İşte kadronun tamamı...

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:43
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