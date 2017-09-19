Advocaat ön aday kadroyu açıkladı
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, 35 kişilik ön aday kadroyu açıkladı.
İşte kadronun tamamı...
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:43
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