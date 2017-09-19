A Spor 3 yaşında!
22 aydır zirvede yer alan Türkiye’nin lider spor kanalı A Spor’un 3. kuruluş yıldönümünü çalışanlar ve Turkuvaz Medya yöneticileri coşkuyla kutladı.
Turkuvaz Medya Grubu'nun lider spor kanalı A Spor, 3'üncü kuruluş yıldönümünü dün kutladı. Kutlamaya katılan Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, "Grubumuzun en başarılı ve genç markalarından A Spor, 22 aydır Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı. Ziraat Türkiye Kupası'nı 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacak olan A Spor, Süper Lig özet görüntüleri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi özetleri, profesyonel boksun zirvesindeki isimlerin ringe çıktığı dünya çapında karşılaşmalar ile sporseverleri yeni sezonda da ekran başına toplayacak. A Spor'u bugünlere taşıyan herkese teşekkür ediyor, kanalımızın yeni yaşını gönülden kutluyorum" dedi.
ÇOK ÇALIŞTIK, KARŞILIĞINI ALDIK
A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen kutlamada yaptığı konuşmada, "Sayın Serhat Albayrak'ın vizyonuyla biz bu kanalı kurduk. Genç bir ekip ama Türkiye'nin en deneyimli en tecrübeli isimlerini de bünyemizde bulunduruyoruz. Tefekkür diliyle konuşursak; 'çok çalıştık Allah karşılığını verdi'. Spor diliyle konuşursak; 'bir efsanenin doğuşu' diyebiliriz. İnşallah nice yıllara" şeklinde konuştu.
Derviş UĞURLU
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:48
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Leipzig biletleri satışta
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ÇOK ABARTTILAR BU TAKIMI FİZİK OLARAK ÇOK KOŞAN BİR TAKIMMIŞ DA ÇOĞU GENÇMİŞ DE FALANDA FİLAN BEŞİKTAŞ RAHAT YENER BU TECRÜBESİZ TAKIMI.! !
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 4
Yorum
Salih Para ile büyük oyuncu transferi ile şampiyon olunmaz. Eğer olunsaydı istanbulun adı büyüğe çıkmış takımlarından bize sıra gelmezdi zaten.
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Eljif Elmas için flaş açıklama
Toplam 1
Yorum
mrt FİFA NEDEN TRANSFER DÖNEMİ BİTMEDEN BAŞVURUYU KABUL ETMEDİ Kİ ? ŞİMDİ ZATEN BAŞVURUYA GEREK YOK Kİ 18 YAŞINI DOLDURUYOR OCAĞA KADAR !
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