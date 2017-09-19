A Spor 3 yaşında

Turkuvaz Medya Grubu'nun lider spor kanalı A Spor, 3'üncü kuruluş yıldönümünü dün kutladı. Kutlamaya katılan Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, "Grubumuzun en başarılı ve genç markalarından A Spor, 22 aydır Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı. Ziraat Türkiye Kupası'nı 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacak olan A Spor, Süper Lig özet görüntüleri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi özetleri, profesyonel boksun zirvesindeki isimlerin ringe çıktığı dünya çapında karşılaşmalar ile sporseverleri yeni sezonda da ekran başına toplayacak. A Spor'u bugünlere taşıyan herkese teşekkür ediyor, kanalımızın yeni yaşını gönülden kutluyorum" dedi.

ÇOK ÇALIŞTIK, KARŞILIĞINI ALDIK

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen kutlamada yaptığı konuşmada, "Sayın Serhat Albayrak'ın vizyonuyla biz bu kanalı kurduk. Genç bir ekip ama Türkiye'nin en deneyimli en tecrübeli isimlerini de bünyemizde bulunduruyoruz. Tefekkür diliyle konuşursak; 'çok çalıştık Allah karşılığını verdi'. Spor diliyle konuşursak; 'bir efsanenin doğuşu' diyebiliriz. İnşallah nice yıllara" şeklinde konuştu.

Derviş UĞURLU