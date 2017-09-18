Arda Turan'a büyük tepki

Atletico Madrid kulüp tarihen geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zara verildi. 2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.





Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüre oldu.







